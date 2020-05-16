Улье обвинил ПСЖ и Марсель в заговоре – пострадал бывший клуб легенды

Легендарный французский специалист Жерар Улье убежден, что ведущие клубы Лиги 1 сговорились досрочно завершить сезон 2019/20 и втянули правительство в свои грязные игры.

"Между Марселем и ПСЖ есть заговор, и это сильно повлияло на решение завершить сезон. Они заключили альянс, достигли дружеской договоренности. Думаю, они прежде всего запланировали заговор против Лиона.

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Это останется тайной, поскольку в ситуации замешано французское государство. Я следил за всеми пресс-конференциями Эммануэля Макрона и Эдуара Филиппа (президент и премьер-министр Франции – Футбол 24), и они никогда не говорили о спорте. И вдруг в самом конце они заявили, что Лига 1 не будет возобновлена. Это было впервые, когда они говорили о спорте. Считаю это очень странным.

Я вижу этот путь несправедливым. Чемпионат не заканчивается после 3-го, 19-го или 28-го тура. Мы либо идем до конца, либо же считаем турнир несостоявшимся", – цитирует 72-летнего специалиста Goal.

Напомним, Лион шел 5-м после 27-го тура, но проиграл в следующем и опустился на 7-е место. Однако, в рамках 28-го тура не успели сыграть все матчи (не состоялся поединок ПСЖ – Страсбур), поэтому лионцы надеялись на аннулирование результатов. Однако, клубы лиги решили не считаться с этим. Против были только Лилль, Нант и Амьен. Как следствие, Лион впервые за 23 года не попал в еврокубки.

Отметим, что экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье в 2005-2007 гг. возглавлял Лион, а ныне работает советником президента "ткачей" Жан-Мишеля Ола.

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