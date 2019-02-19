Барселона не смогла дожать Лион на выезде

Лион и Барселона не выявили сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первые матчи

Лион – Барселона – 0:0

Обе команды с первых минут начали играть активно. Поэтому не пришлось долго ждать и первых моментов. Уже на 4-й минуте Ауар привез опасный штрафной на ворота Лиона, но Месси перемудрил с ударом и мяч прошел над воротами. В ответ "ткачи" перехватили инициативу и создали свой момент. Террье решился на удар метров с 20-ти, но тер Штеген в прекрасном прыжке перевел мяч в перекладину.

"Блаугранас" поняли, что шутить с хозяевами не стоит, и взялись за дело всерьез. Каталонцы на значительный отрезок времени взяли игру под контроль и практически не выпускали Лион с собственной половины поля. Один за другим возникали моменты. Сначала Альба передачей слева нашел в штрафной Месси, но акцентировано пробить в одно касание лидер Барсы не сумел. А еще через несколько минут свою возможность получил Усман Дембеле, но его резкий удар низом парировал Лопеш.

Хозяева решили сделать акцент на контратаках, но частыми атакующими выпадами беспокоить оборону Барселоны не удавалось. А в одном из эпизодов помочь Лиону мог стандарт, но на навес Депая никто из лионцев не откликнулся. Взяв паузу на несколько минут, под занавес тайма команды буквально полетели вперед: мяч не задерживался в центре поля, а игроки обеих команд пытались найти слабое место в защите соперника.

Однако такая активность уменьшила количество моментов у ворот. Две возможности возникли лишь на последней минуте тайма: сначала Мусса Дембеле вывел на ударную позицию Террье, но тот пробил над воротами, а потом Бускетс с рикошетом пробил под дальнюю штангу – мяч разминулся со стойкой.

Во второй половине команды продолжили играть в том же стиле. Они поочередно владели территориальным преимуществом, но не могли создать настоящий момент, чтобы забить. Так удар Ракитича заблокировали защитники, а выход "блаугранас" под прострел Усмана Дембеле "ткачи" заблокировали. Свой полумомент создал и Лион, когда Депай пробивал с линии штрафной – мимо дальней штанги.

Преимущество Лиона в конце концов было разрушено высоким прессингом Барселоны. С ориентировочно 70-й минуты преимущество каталонцев временами стало выглядеть тотальным. Увеличилось и количество моментов, но с реализацией у подопечных Вальверде не сложилось. Суарес неплохо бил с лета, но не попал в ворота после передачи Альбы (Коутиньо, правда, был в еще лучшей позиции). Далее сам Жорди решился на дальний удар – неточно. Свою порцию возможностей имел и Месси, но каждый раз Лионелю в решающий момент мешали пробить точно.

На 86-й минуте аргентинец пасом нашел Бускетса, но удар Серхио с линии штрафной в эффектном прыжке парировал Лопеш. Через минуту Месси мощным ударом попал в голову Суареса, но и этот курьез не позволил Барсе открыть счет. Не помог и стандарт с "точки Лео" – лидер каталонцев пробил в стенку. В конце концов, Лион за героическую оборону собственных ворот был вознагражден нулевой ничьей и неплохими шансами на выход в четвертьфинал перед визитом на Камп Ноу. Барселоне же непременно нужно поработать над реализацией собственных моментов.