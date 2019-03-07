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Лингард безумно отпраздновал камбэк Манчестер Юнайтед в дуэли с ПСЖ – видео дня

11:53 147 Читати українською
Лингард безумно отпраздновал камбэк Манчестер Юнайтед в дуэли с ПСЖ – видео дня
Джесси Лингард / фото из соцсетей

Травмированный полузащитник английского Манчестер Юнайтед Джесси Лингард неистово обрадовался победному мячу Маркуса Решфорда в матче 1/8 финала против французского Пари Сен-Жермен (3:1).

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

26-летний хавбек из-за повреждения внутренней поверхности бедра вынужден был наблюдать поединок ЛЧ по телевизору.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

Позже в своем твиттере Лингард опубликовал видео своей реакции на гол одноклубника Маркуса Решфорда с пенальти на 90+4-й минуте матча. Этот мяч позволил МЮ выйти в четвертьфинал турнира.

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта, а первые матчи этой стадии запланированы на 9-10 апреля.

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