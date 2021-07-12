"Я думаю, в будущем сборной Англии нужно найти способ больше играть в атакующий футбол. Больше владеть мячом и отправлять футболистов вперед.

"Ничего и ничем Италия больше не заслужила": почему неуравновешенные юнцы-миллионеры похоронили Англию в финале Евро

У нас есть талантливые атакующие игроки, способные своим появлением напугать соперника. В настоящее время мне кажется, что мы сами боимся их использовать на полную мощность", – написал Линекер на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в финале Евро-2020 Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовать три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.

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