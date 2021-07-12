"Я думаю, у майбутньому збірній Англії потрібно знайти спосіб більше грати в атакувальний футбол. Більше володіти м'ячем і відправляти футболістів вперед.

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У нас є талановиті атакувальні гравці, здатні своєю появою налякати суперника. В даний час мені здається, що ми самі боїмося їх використовувати на повну потужність", – написав Лінекер на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттері.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Англія вийшла вперед у матчі з Італією вже на другій хвилині, однак в середині другого тайму пропустила. У серії післяматчевих пенальті "Три леви" не змогли реалізувати три одинадцятиметрових – влучно пробили лише Кейн та Магуайр.

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