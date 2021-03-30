Защитник сборной Швеции Виктор Линделёф не поможет своей команде в матче отбора к ЧМ-2022 против Эстонии.

Помощник главного тренера сборной Швеции Петер Веттерген рассказал, что защитника уже вечером не будет в расположении команды.

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"Линделёф покинет нас сегодня по своим личным причинам", – цитирует тренера Goal. Отметим, что информации о травме или заболевании коронавирусом у защитника не было.

Таким образом, Швеция сыграет против Эстонии без своего основного центрбека уже завтра, 31 марта, начало в 18:45. В текущем сезоне Линделёф провел 34 матчей в составе Манчестер Юнайтед, записав в свой актив гол и ассист.

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