Захисник збірної Швеції Віктор Лінделеф не допоможе своїй команді у матчі відбору до ЧС-2022 проти Естонії.

Помічник головного тренера збірної Швеції Петер Веттерген розповів, що оборонця вже увечері не буде в розташуванні команди.

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"Лінделеф покине нас сьогодні через свої особисті причини", – цитує тренера Goal. Зазначимо, що інформації про травму або захворювання на коронавірусу в захисника не було.

Таким чином, Швеція зіграє проти Естонії без свого основного центрбека вже завтра, 31 березня, початок о 18:45. У поточному сезоні Лінделеф провів 34 матчів у складі Манчестер Юнайтед, записавши до свого активу гол та асист.

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