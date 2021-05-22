Лидер Реала Карим Бензема начинает пожинать плоды своего труда в завершающемся сезоне.

33-летний форвард получил звание "Лучший игрок Европы сезона 2020/21" по версии читателей французского журнала Onze Mondial. Премия вручается с 1976 года.

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Карим Бензема впервые завоевывает такую ​​награду. Лидер "бланкос" набрал 47,3% голосов, а в тройку лучших вошли Лионель Месси (20,1%) и Роберт Левандовски (11,3%). Позади также остались, в частности, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд и другие.

Заметим, Карим Бензема в сезоне 2020/21 стал одной из ключевых фигур в игре Реала. Форвард принял участие в 45 поединках, в которых отметился 29-ю мячами и 8-я ассистами.

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Топ-11 игроков сезона 2020/21 по версии Onze Mondial: