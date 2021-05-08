Лига 1, 36-й тур

Ланс – Лилль – 0:3

Голы: Йилмаз, 4 (п), 40, Дэвид, 60

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Поединок прогнозировался очень принципиальным, ведь хозяева бьются за место в еврокубках, а гости являются главными претендентами на чемпионство.

Лилль вышел вперед уже на старте встречи, а перед свистком на перерыв ветеран "догов" Йилмаз пушечным выстрелом издалека удвоил преимущество гостей, оформив дубль. После перерыва игроки Лилля продолжили доминировать на поле и поставили логичную точку во встрече, забив третий мяч.

За два тура до финиша турнира Лилль лидирует, опережая ПСЖ на 4 очка (у парижан есть игра в запасе). Ланс опустился на 6-е место, пропустив в зону еврокубков Марсель.

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Шедевр Йилмаза: