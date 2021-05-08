Лилль разгромил Ланс и оторвался от ПСЖ на финише Лиги 1
Ланс принимал Лилль в рамках центрального матча 36-го тура Лиги 1. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Лига 1, 36-й тур
Ланс – Лилль – 0:3
Голы: Йилмаз, 4 (п), 40, Дэвид, 60
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Поединок прогнозировался очень принципиальным, ведь хозяева бьются за место в еврокубках, а гости являются главными претендентами на чемпионство.
Лилль вышел вперед уже на старте встречи, а перед свистком на перерыв ветеран "догов" Йилмаз пушечным выстрелом издалека удвоил преимущество гостей, оформив дубль. После перерыва игроки Лилля продолжили доминировать на поле и поставили логичную точку во встрече, забив третий мяч.
За два тура до финиша турнира Лилль лидирует, опережая ПСЖ на 4 очка (у парижан есть игра в запасе). Ланс опустился на 6-е место, пропустив в зону еврокубков Марсель.
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