Печальную весть сообщила пресс-служба ПСЖ. Причины смерти не называются. Известно только, что Рево нашли мертвым в собственном доме. На момент смерти мужчине было 49 лет.

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Известие о смерти голкипера стало настоящим шоком для французской футбольной общественности. Свои соболезнования выразили немало известных личностей. В частности, легендарный Жунинью и защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, сообщает Eurosport.

К слову, на протяжении своей игровой карьеры Кристоф Рево провел в Лиге 1 более 350 матчей в составе ряда местных клубов. Самый заметный след оставил в истории Тулузы и Гавра, а также играл за ПСЖ и Ренн. После завершения карьеры работал скаутом в Гавре.

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