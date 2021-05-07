Экс-голкипера ПСЖ нашли мертвым – ему было только 49 лет
Бывший французский голкипер Кристоф Рево преждевременно скончался.
Печальную весть сообщила пресс-служба ПСЖ. Причины смерти не называются. Известно только, что Рево нашли мертвым в собственном доме. На момент смерти мужчине было 49 лет.
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Известие о смерти голкипера стало настоящим шоком для французской футбольной общественности. Свои соболезнования выразили немало известных личностей. В частности, легендарный Жунинью и защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, сообщает Eurosport.
К слову, на протяжении своей игровой карьеры Кристоф Рево провел в Лиге 1 более 350 матчей в составе ряда местных клубов. Самый заметный след оставил в истории Тулузы и Гавра, а также играл за ПСЖ и Ренн. После завершения карьеры работал скаутом в Гавре.
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