Лилль одолел ПСЖ в матче за Суперкубок Франции. Смотрите видео гола и обзор матча Лилль – ПСЖ.

Полурезервный состав ПСЖ вяло провел первый тайм, позволив сопернику создать несколько моментов. 36-летний Бурак Йылмаз опасно бил со штрафного, но мяч просвистел рядом с правой стойкой.

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Решающий момент случился на 45-й минуте. Шека получил мяч на подступах к штрафной и мощным ударом едва не разорвал сетку за спиной Наваса. ПСЖ мог спастись под занавес встречи, однако голкипер Лилля Лео Жардим отразил два опасных выстрела – 1:0.