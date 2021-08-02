Лілль здолав ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції. Дивіться відео гола та огляд матчу Лілль – ПСЖ.

Напіврезервний склад ПСЖ мляво провів перший тайм, дозволивши супернику створити кілька моментів. 36-річний Бурак Їлмаз небезпечно бив зі штрафного, але м'яч просвистів поряд з правою стійкою.

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Вирішальний момент трапився на 45-й хвилині. Шека отримав м'яч на підступах до штрафного і могутнім ударом ледь не розірвав сітку за спиною Наваса. ПСЖ міг врятуватися під завісу зустрічі, однак голкіпер Лілля Лео Жардім відбив два небезпечні постріли – 1:0.