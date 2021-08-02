Сенсаційний початок французького сезону у відеоогляді матчу Лілль – ПСЖ
00:50 - Читать на русском
Лілль здолав ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції. Дивіться відео гола та огляд матчу Лілль – ПСЖ.
Напіврезервний склад ПСЖ мляво провів перший тайм, дозволивши супернику створити кілька моментів. 36-річний Бурак Їлмаз небезпечно бив зі штрафного, але м'яч просвистів поряд з правою стійкою.
ПСЖ програв Ліллю Суперкубок Франції – зацькований Хакімі не витягнув на собі парижан, долю трофею вирішив красивий гол
Вирішальний момент трапився на 45-й хвилині. Шека отримав м'яч на підступах до штрафного і могутнім ударом ледь не розірвав сітку за спиною Наваса. ПСЖ міг врятуватися під завісу зустрічі, однак голкіпер Лілля Лео Жардім відбив два небезпечні постріли – 1:0.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter