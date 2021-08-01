Лілль зберіг солідний чемпіонський футбол

Лілль у минулому сезоні сенсаційно виграв чемпіонат Франції, але втратив творця великого успіху Крістофа Галтьє. Головний тренер покинув клуб через фінансові проблеми. Окрім цього, "доги" традиційно продали пару основних футболістів: Сумаре поїхав у Лестер, а Меньян – в Мілан. Але кістяк команди зберегли. Сьогодні на чолі Лілля дебютував новий наставник Жослен Гуверннек.

Чемпіони з перших хвилин заявили про серйозність своїх намірів. Бурак хитрим ударом зі штрафного змусив Наваса рятувати ворота. Через хвилину Їлмаз впав у боротьбі з голкіпером і просив пенальті – арбітр проігнорував. Надалі "доги" віддали м'яч ПСЖ, сіли в якісну позиційну оборону та відповідали на контратаках.

Наприкінці першого тайму Бамба вивів на удар Їлмаза, але той знову програв дуель Навасу. Турок зрештою вирішив змінити свою роль – функції асистента він виконав краще. Після вкидання ауту Бурак виборов м'яч і скинув під удар, а Шека шикарним пострілом вразив дальній кут! Лілль провів тайм в обороні, але пішов на перерву з перевагою в рахунку та в ударах (6:4).

? ¡El golazo de Xeka en la Supercopa de Francia!



El mediocampista luso sacó este latigazo para poner en ventaja al LOSC Lille sobre PSG en Tel Aviv.



Por ahora lo gana el campeón de la Ligue 1.



pic.twitter.com/zuz2qQXvp3 — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) August 1, 2021

Хакімі – світла пляма тьмяного ПСЖ

ПСЖ взимку змінив тренера. Миттєвих результатів це не принесло. Маурісіо Почеттіно завершив сезон лише з одним трофеєм – Кубком Франції. Парижани провели грандіозну трансферну кампанію, підписавши Рамоса, Доннарумму, Вейналдума та Хакімі. У сьогоднішньому матчі з перших хвилин вийшов тільки Ашраф.

Лідери ПСЖ пропускали Суперкубок: Неймар, Маркіньйос, Ді Марія та Паредес відпочивають після Копа Амеріка, Мбаппе відновлюється, а Верратті завершує відпустку після перемоги на Євро-2020. Тому саме Хакімі став головною дійовою особою на полі. Майже всі атаки йшли через марокканця. Він просував м'яч вперед, обігрував на дриблінгу та вирізав передачі у штрафний майданчик.

Ашраф був єдиним, хто робив різницю на полі. Ікарді загубився, Дракслер засяяв на кілька секунд, пара юних вихованців Калімуендо/Діна-Ебімбе програвали боротьбу і тільки Хакімі постійно загрожував воротам Лілля. Щоправда, підтримки від партнерів бракувало. Водночас африканський захисник не забував відпрацьовувати без м'яча: 70% виграних дуелей, 4 вдалі відбирання.

ПСЖ так і не знайшов способу зламати Лілль

У другому таймі ПСЖ посилив тиск на ворота Лілля, але граду моментів все одно не було. Неточний удар Діалло після кутового довгий час залишався найкращим шансом. Маурісіо Почеттіно навіть не мав варіантів на лаві запасних – там були лише молоді ноунейми та Вейналдум. Саме нідерландського хавбека і кинув у бій тренер.

Вейналдум відразу ж вирізав кілька хороших передач, зокрема вивів на удар Ікарді. Італієць забив, але судді зафіксували офсайд. Дракслер з вигідної позиції не влучив у дальній кут, а Данілу, замикаючи чергову подачу Хакімі, пробив у руки голкіперу. Потім після кутового розстрілював ворота Вейналдум, однак Жардім знову врятував.

ПСЖ до фінального свистка так і не знайшов спосіб забити. Лілль вистояв і виграв Суперкубок Франції-2021!