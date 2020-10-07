Как известно, в течение недели сборная Украины проведет сразу три поединка. Сегодня, 7 октября, "сине-желтые" в Париже проведут товарищеский матч против Франции, через три дня сыграют первый октябрьский поединок Лиги наций против Германии, а 13 октября будут принимать испанцев.

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УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на стадионе в количестве до 30% от общей вместимости арены и вчера, 6 октября, стартовала продажа билетов на вышеупомянутые поединки. Приобрести билеты можно будет только online на сайте ticketsbox.com. Стоимость пропусков составит от 150 до 1000 грн.

По условиям продажи, один человек сможет приобрести не более четырех билетов. Для приобретения тикетов необходимо ввести ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты. После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные билеты для каждого человека в отдельности. К слову, пропуска исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Чтобы попасть на стадион необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой страны, заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны, водительское удостоверение, именная банковская карта с фото и т. п.). Вход на арену будет открыт за два часа до начала матчей.

Напомним, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19 следует придерживаться общепринятых правил – социальной дистанции не менее 1,5 м, постоянно находиться в маске и тому подобное.

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