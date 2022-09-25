В воскресенье, 25 сентября, стартовал 6-й тур Лиги наций 2022/23. Счета и обзор матчей дивизиона D – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций, 6 тур

Дивизион D, группа 1

Андорра – Латвия – 1:1

Голы: Росас, 88 – Гутковскис, 50

Молдова – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Стине, 90+2, 90+4

Латвия, которая перед последним туром возглавляла группу D1, завершала Лигу наций поединком в Андорре. Первый тайм вышел довольно бледным и завершился без голов, а в дебюте второй половины игры хозяева сами себе создали проблемы. Защитник не смог обработать мяч после паса от кипера – ужасная обрезка в собственной штрафной завершилась точным ударом Гутковскиса в почти пустые ворота.

Лига наций: Швейцария удержала сенсационную победу над Испанией, Португалия разгромила Чехию

Андорра могла отыграться, однако Штейнборс спас после выхода один на один. Впрочем, свой мяч хозяева таки забили после ошибки вратаря, который далеко отпустил мяч и позволил Росасу сравнять.

1:1 – Латвия вышла в Лигу С, набрав 13 очков в 6-ти матчах. В ее составе сегодня сыграли экс-представители УПЛ – Каспарс Дубра и Андреас Цыганикс. Андорра финишировала третьей – 8 баллов.

В другом матче Молдова принимала Лихтенштейн. Хозяевам для первого места нужно было побеждать и ждать поражения Латвии. Наши соседи таки вырвали три очка уже в компенсированное время, но уступили Латвии первое место из-за худших результатов в очных матчах. Лихтенштейн финишировал последним, не набрав ни одного очка. Молдова удовлетворилась вторым местом.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно