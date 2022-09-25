У неділю, 25 вересня, стартував 6-й тур Ліги націй 2022/23. Рахунки і огляд матчів дивізіону D – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй, 6 тур

Дивізіон D, група 1

Андорра – Латвія – 1:1

Голи: Росас, 88 – Гутковскіс, 50

Молдова – Ліхтенштейн – 2:0

Голи: Стине, 90+2, 90+4

Латвія, яка перед останнім туром очолювала групу D1, завершувала Лігу націй поєдинком в Андоррі. Перший тайм вийшов доволі блідим і завершився без голів, а в дебюті другої половини гри господарі самі собі створили проблеми. Захисник не зміг обробити м'яч після пасу від кіпера – жахлива обрізка у власному штрафному завершилася влучним ударом Гутковскіса в майже порожні ворота.

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Андорра могла відігратися, однак Штейнборс врятував після виходу віч-на-віч. Втім, свій м'яч господарі таки забили після помилки воротаря, який далеко відпустив м'яч і дозволив Росасу зрівняти.

1:1 – Латвія вийшла в Лігу С, набравши 13 очок у 6-ти матчах. У її складі сьогодні зіграли екс-представники УПЛ – Каспарс Дубра і Андреас Циганікс. Андорра фінішувала третьою – 8 балів.

В іншому матчі Молдова приймала Ліхтенштейн. Господарям для першого місця потрібно було перемагати і чекати на поразку Латвії. Наші сусіди таки вирвали три очки вже в компенсований час, але поступилися Латвії першим місцем через гірші результати в очних матчах. Ліхтенштейн фінішував останнім, не набравши жодного очка. Молдова вдовольнилася другим місцем.

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