В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе 2 дивизиона А было проведено два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Лига наций УЕФА 2022/23, 5-й тур, группа 2

Испания – Швейцария – 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 58

Чехия – Португалия – 0:4

Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Нереализованный пенальти: Шик, 45+6 (Чехия)

Швейцария подходила к выездному поединку против Испании в статусе аутсайдера группы 2, так что подопечным Мурата Якина необходимо было набирать очки – хотя бы одно, чтобы догнать чехов. Гости так настроились, что выдали мощный старт матча, открыв счёт на 21-й минуте вследствие подачи Варгаса на голову Аканджи. Перед перерывом Шакири мог и второй гол в ворота Симона забить, ворвавшись на правый край вратарской и пробив в ближний угол, однако голкипер выручил пиренейцев.

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У "Фурии Рохи" в первом тайме был только классный выстрел Сарабии с линии штрафной. Благодаря рикошету мяч прошёл только рядом с дальней штангой. Вот и всё. Тем не менее, на старте второго тайма подопечным Луиса Энрике удалось отыграться – Альба получил проникающий пас от Асенсио и выстрелил под перекладину. 1:1! "Нати" сразу же ответили скидкой на Шакири, после которой Джердан метров с 10-ти пробил в штангу. С добивания он не попал, но там был офсайд.

Этот момент случился всего через минуту после гола хозяев, а ещё через две Швейцария снова вышла вперёд! Варгас подал с углового, Аканджи в прыжке подправил мяч на Эмболо, а тот спокойно подставил ногу – 1:2! На 63-й мог и третий гол влететь вследствие неудачного выхода Симона на перехват, однако Унаи сам исправился.

Испания в последние полчаса произвела замены и нарастила темп. Это вылилось в ряд моментов. Гави чуть не забил подачей за воротничок Зоммеру, Иглесиас с классной позиции в штрафной пробил слабо, а удар Льоренте метров с 30-ти парировали – как и выстрел Солера с близкого расстояния. Отыграться хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Швейцарии.

В параллельном матче все сложилось именно так, как и нужно "нати". Чехия принимала Португалию, пропустив полную сумку голов – хотя до перерыва команда держалась более или-менее на равных, даже огрызаясь неплохими эпизодами у ворот "селесао".

На 33-й минуте "народная команда" пропустила гол. Роналду разогнал атаку, Бруну получил передачу и прострелил на Криша, а тот не смог зацепиться за мяч – впрочем, на правом краю штрафной его принял Леау. Рафаэль покатил в штрафную на Далота, а тот мощным ударом открыл счёт. В компенсированное же к первому тайму время Бруну Фернандеш удвоил преимущество гостей, пробив после шикарного паса от Руя.

Тем не менее, первый тайм мог завершиться с "мокрым" счетом. Чехи в компенсированное время заработали пенальти, который взялся исполнять Шик, однако Патрик попал в перекладину.

К сожалению, после перерыва хозяева "поплыли". Португалия быстро довела дело до разгрома: на 52-й минуте Далот получил передачу на ход от Бруну, качнул Соучека и с дистанции направил мяч в дальний нижний угол – 0:3! После этого интрига умерла. На 82-й же минуте гости добили Чехию с углового, после которого отличился Жота (Роналду выполнил результативную скидку). 0:4!

В итоге Чехия с 4 зачётными баллами опустилась на дно таблицы группы А. Швейцария с 6 очками третья, Испания с 8 пунктами вторая, а лидирует в квартете Португалия (10 очков).

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