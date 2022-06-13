Казахстан и Словакия встречались в 4-м туре Лиги наций 2022/23. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций 2022/23, 4 тур

Группа С3

Казахстан – Словакия – 2:1

Голы: Вороговский, 18, Астанов, 39 – Беро, 51

Удаление: Дуда, 87

В матче первого круга казахи одержали сенсационную выездную победу, которая стоила должности Штефану Тарковичу. На момент начала игры Словакия отставала от Казахстана на 1 пункт – в Нур-Султане разыграли лидерство группы.

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Игра на Астана Арене с ее искусственным газоном началась по сценарию хозяев. Уже на 18-й минуте Вороговский ударом с лета прошил Родака, воспользовавшись неудачными действиями центрбеков. Еще до перерыва хозяева забили во второй раз – отличился Астанов, который в похожей ситуации точно пробил головой.

На старте второй половины игры словаки сократили отставание в счете – результативный удар в активе Беро, поразившего ближний угол из-за пределов штрафной. Гости имели шансы отыграться, но надежно действовал опытный вратарь казахов Игорь Шацкий – в частности, в одном из эпизодов он потянул мощный удар Куцки в ближний угол. Капитан словаков все же забил, но сделал это с нарушением правил, толкнув соперника. Гол отменили.

В конце игры вспыхнули страсти, но это привело лишь к череде желтых карточек и Дудыза чрезмерные эмоции и грубости. К изменению счета на табло это не привело. 2:1 – Казахстан набрал 10 очков и уверенно лидирует. Словакия идет второй, имея 6 баллов.

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