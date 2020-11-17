Ліга А, група 3

Франція – Швеція – 4:2

Голи: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 – Клаесон, 5, Куайсон, 88

Хорватія – Португалія – 2:3

Голи: Ковачіч, 29, 65 – Діаш, 52, Феліш, 60, 90

Вилучення: Рог, 51

Команда Дідьє Дешама, достроково гарантувавши собі першу сходинку, пропустила від шведів вже на 4-й хвилині. Погба помилився у власному карному, а Клаесон якось незграбно проштовхнув м'яча у сітку – не без допомоги мінімального рикошету. Чемпіони світу відігрались після класних індивідуальних дій Тюрама-молодшого. Син легендарного оборонця "гальських півнів" розхитав захисника, тонко покотив на Жиру, а той метрів з 10-ти пробив у правий від кіпера кут.

Швидкий камбек господарів довершив Павар фірмовим ударом злету у дальній. М'яч потрапив до захисника Баварії після фантастичного дриблінгу Тюрама, який обійшов чотирьох і влупив у суперника. Відразу після перерви Жиру міг оформити дубль, але промахнувся з вбивчої позиції. Форвард Челсі реабілітувався на 60-й, головою замкнувши передачу Мбаппе. Перед фінальним свистком Куайсон скоротив відставання, однак останнє слово було за французами – Коман забивав у порожні.

Португальці не виконували жодних турнірних завдань, фінішувавши на другому місці та склавши повноваження володаря дебютного титулу в історії Ліги націй. Натомість віце-чемпіони планети – хорвати – бились за збереження прописки. Перший небезпечний момент у зустрічі організували гості на 18-й. Роналду дивом не замкнув подачу партнера з лінії воротарського. Балканці відповіли результативно – після відвертої помилки Рубена Семеду відзначився Ковачіч. Останній переграв Патрісіу ударом впритул, але з другої спроби.

Чинні чемпіони Європи відігрались у дебюті другого тайму, через хвилину після вилучення Рога за другу жовту. Роналду потужно вистрілив зі штрафного, Ліваковіч відбив на Семеду, а той переправив на Діаша, який переграв воротаря ударом з кількох метрів. Піренейці вийшли вперед з явним фолом в атаці – Жота підіграв собі рукою перед асистом на Феліша. Арбітри прогледіли, а VAR на матчах Ліги націй не використовується.

Хорвати не склали зброю і відновили паритет завдяки шикарному голу Ковачіча, який смачно приклався з лінії карного. І все ж фінальну крапку поставив Діаш, скориставшись помилкою кіпера – 2:3. Команда Даліча набирає стільки ж очок як і шведи (3), але фінішує вище за додаковими показниками. До слова, Роналду провів на полі усі 90 з лишком хвилин, але цього разу жодними результативними діями не відзначився... лише жовта за симуляцію.