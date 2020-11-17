Лига наций, дивизион D

Группа D1

Мальта – Фарерские острова – 1:1

Голы: Гиломье, 54 – Йонссон, 70

Андорра – Латвия – 0:5

Голы: Черномордийс, 6, Икаунькьес, 57, 60, Гутковскис, 70, Раймондс, 90 (пен.)

Группа D2

Гибралтар – Лихтенштейн – 1:1

Голы: Брандл, 17 (аг.) – Фрик, 44

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Мальтийцы открыли счет в начале второго тайма матча против Фарерских островов и при таком счете могли рассчитывать на первую строчку группы D1. Однако гости нашли в себе силы сравнять счет. Ничья позволила Фарерским островам возглавить группу и пробиться в дивизион C.

Для сборной Латвии поединок против Андорры ничего не решал кроме престижа, и они воспользовались этим сполна. Гости отгрузили сопернику 5 безответных мячей, финишировав на третьем месте группы D1.

В параллельной группе Лихтенштейн пытался сбросить с первой строчки Гибралтар, но хозяева сумели удержать ничью. Таким образом именно Гибралтар будет играть в дивизионе C в следующем розыгрыше Лиги наций.

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