Лига наций: Албания обыграла Беларусь и добыла путевку в дивизион B, Казахстан финишировал последним
В среду, 18 ноября, завершился розыгрыш Лиги наций 2020/21 в дивизионе С. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".
Лига наций, дивизион С. 6 тур
Группа 4
Албания – Беларусь – 3:2
Голы: Чикаллеши, 19, 26 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Эбонг, 80
Казахстан – Литва – 1:2
Голы: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новиковас, 90+4
Удаление: Куат, 50 (Казахстан)
Группа 2
Армения – Северная Македония – начало в 19:00
Грузия – Эстония – начало в 19:00
Группа 3
Греция – Словения – начало в 21:45
Косово – Молдова – начало в 21:45
Албания и Беларусь разыгрывали первое место в группе 4. Наши соседи находились в лучшей ситуации, ведь им было достаточно не проиграть. Албанцы понимали необходимость рисковать и с первых секунд бросились в атаку. Это принесло свой результат уже на 19-й минуте. Сокол Чикаллеши выиграл верховую борьбу и ударом головой открыл счет. Через несколько минут арбитр назначил неоднозначный пенальти в ворота белорусов, который реализовал тот же Чикаллеши, оформив дубль.
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Беларусь сократила отставание на 25-й. После вбрасывания аута Скавиш выиграл позицию у защитника и поразил ворота Албании, восстановив интригу. Однако еще до перерыва Албания укрепила преимущество благодаря голу Рея Маная, который мощным ударом расстрелял голкипера с острого угла. Во втором тайме гости забили лишь однажды – отличился Эбонг. 3:2 – Албания удержала приемлемый для себя результат и добыла первое место в группе, а с ним и путевку в лигу B.
Литва и Казахстан должны были определить неудачника, который займет последнее место. Казахов для спасения устраивали исключительно 3 очка, а любой другой результат оставлял в лиге C литовцев. Команды обменялись голами в конце первого тайма, а после перерыва Казахстан остался в меньшинстве. На последних секундах игры Литва реализовала контратаку и вырвала победу. 1:2 – Казахстан в марте сыграет плей-офф за выживание.
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