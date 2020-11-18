Лига наций, дивизион С. 6 тур

Группа 4

Албания – Беларусь – 3:2

Голы: Чикаллеши, 19, 26 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Эбонг, 80

Казахстан – Литва – 1:2

Голы: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новиковас, 90+4

Удаление: Куат, 50 (Казахстан)

Группа 2

Армения – Северная Македония – начало в 19:00

Грузия – Эстония – начало в 19:00

Группа 3

Греция – Словения – начало в 21:45

Косово – Молдова – начало в 21:45

Албания и Беларусь разыгрывали первое место в группе 4. Наши соседи находились в лучшей ситуации, ведь им было достаточно не проиграть. Албанцы понимали необходимость рисковать и с первых секунд бросились в атаку. Это принесло свой результат уже на 19-й минуте. Сокол Чикаллеши выиграл верховую борьбу и ударом головой открыл счет. Через несколько минут арбитр назначил неоднозначный пенальти в ворота белорусов, который реализовал тот же Чикаллеши, оформив дубль.

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Беларусь сократила отставание на 25-й. После вбрасывания аута Скавиш выиграл позицию у защитника и поразил ворота Албании, восстановив интригу. Однако еще до перерыва Албания укрепила преимущество благодаря голу Рея Маная, который мощным ударом расстрелял голкипера с острого угла. Во втором тайме гости забили лишь однажды – отличился Эбонг. 3:2 – Албания удержала приемлемый для себя результат и добыла первое место в группе, а с ним и путевку в лигу B.

Литва и Казахстан должны были определить неудачника, который займет последнее место. Казахов для спасения устраивали исключительно 3 очка, а любой другой результат оставлял в лиге C литовцев. Команды обменялись голами в конце первого тайма, а после перерыва Казахстан остался в меньшинстве. На последних секундах игры Литва реализовала контратаку и вырвала победу. 1:2 – Казахстан в марте сыграет плей-офф за выживание.

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