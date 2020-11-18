Ліга націй: Албанія обіграла Білорусь і здобула путівку в дивізіон B, Казахстан фінішував останнім
У середу, 18 листопада, завершився розіграш Ліги націй 2020/21 у дивізіоні С. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, дивізіон С. 6 тур
Група 4
Албанія – Білорусь – 3:2
Голи: Чікаллеші, 19, 26 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Ебонг, 80
Казахстан – Литва – 1:2
Голи: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новіковас, 90+4
Вилучення: Куат, 50 (Казахстан)
Група 2
Вірменія – Північна Македонія – початок о 19:00
Грузія – Естонія – початок о 19:00
Група 3
Греція – Словенія – початок о 21:45
Косово – Молдова – початок о 21:45
Албанія та Білорусь розігрували перше місце у групі 4. Наші сусіди перебували у кращій ситуації, адже їм було достатньо не програти. Албанці розуміли необхідність ризикувати і з перших секунд кинулися в атаку. Це принесло свій результат вже на 19-й хвилині. Сокол Чікаллеші виграв верхову боротьбу і ударом головою відкрив рахунок. За кілька хвилин арбітр призначив неоднозначний пенальті у ворота білорусів, який реалізував той же Чікаллеші, оформивши дубль.
Швейцарія не бачить можливості провести матч з Україною у 2021-му
Білорусь скоротила відставання на 25-й. Після вкидання аута Скавиш виграв позицію в захисника і вразив ворота Албанії, відновивши інтригу. Проте ще до перерви Албанія зміцнила перевагу завдяки голу Рея Маная, який потужним ударом розстріляв голкіпера з гострого кута. У другому таймі гості забили лише одного разу – відзначився Ембонг. 3:2 – Албанія втримала прийнятний для себе результат та здобула перше місце в групі, а з ним і путівку в лігу B.
Литва та Казахстан повинні були визначити невдаху, який посяде останнє місце. Казахів для порятунку влаштовували виключно 3 очки, а будь-який інший результат залишав у лізі C литовців. Команди обмінялися голами наприкінці першого тайму, а по перерві Казахстан залишився в меншості. На останніх секундах гри Литва реалізувала контратаку та вирвала перемогу. 1:2 – Казахстан у березні зіграє плей-офф за виживання.
Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка