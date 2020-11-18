Ліга націй, дивізіон С. 6 тур

Група 4

Албанія – Білорусь – 3:2

Голи: Чікаллеші, 19, 26 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Ебонг, 80

Казахстан – Литва – 1:2

Голи: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новіковас, 90+4

Вилучення: Куат, 50 (Казахстан)

Група 2

Вірменія – Північна Македонія – початок о 19:00

Грузія – Естонія – початок о 19:00

Група 3

Греція – Словенія – початок о 21:45

Косово – Молдова – початок о 21:45

Албанія та Білорусь розігрували перше місце у групі 4. Наші сусіди перебували у кращій ситуації, адже їм було достатньо не програти. Албанці розуміли необхідність ризикувати і з перших секунд кинулися в атаку. Це принесло свій результат вже на 19-й хвилині. Сокол Чікаллеші виграв верхову боротьбу і ударом головою відкрив рахунок. За кілька хвилин арбітр призначив неоднозначний пенальті у ворота білорусів, який реалізував той же Чікаллеші, оформивши дубль.

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Білорусь скоротила відставання на 25-й. Після вкидання аута Скавиш виграв позицію в захисника і вразив ворота Албанії, відновивши інтригу. Проте ще до перерви Албанія зміцнила перевагу завдяки голу Рея Маная, який потужним ударом розстріляв голкіпера з гострого кута. У другому таймі гості забили лише одного разу – відзначився Ембонг. 3:2 – Албанія втримала прийнятний для себе результат та здобула перше місце в групі, а з ним і путівку в лігу B.

Литва та Казахстан повинні були визначити невдаху, який посяде останнє місце. Казахів для порятунку влаштовували виключно 3 очки, а будь-який інший результат залишав у лізі C литовців. Команди обмінялися голами наприкінці першого тайму, а по перерві Казахстан залишився в меншості. На останніх секундах гри Литва реалізувала контратаку та вирвала перемогу. 1:2 – Казахстан у березні зіграє плей-офф за виживання.

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