В третьем по силе евротурнире состоялся ряд матчей 2-го квалифайраунда. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Партизани (Албания) – 0:1

Гол: Мба, 53

Нью Сейнтс (Уэльс) – Свифт Эсперанж (Люксембург) – 1:1

Голы: Холден, 74 – Мартинс, 14

Нереализованный пенальти: Штольц, 57 (СЭ)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 2:1

Голы: Мбонг, 81, 90+8 – Марушич, 60

Балкани (Косово) – Ларн (Северная Ирландия) – 3:0

Голы: Ррахмани, 26 (пен.), Крюэзиу, 33, Грипши, 67

Тре Пенне (Сан-Марино) – Вальмиера (Латвия) – 0:3

Голы: Мена, 33, 47, Ндое, 54

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В первом матче дня Партизани одолел Атлетик Эскальдес из Андорры. Албанцы, несмотря на серьезное преимущество, смогли поразить ворота соперника лишь после перерыва, ограничившись выездной минимальной победой.

Нью Сейнтс откровенно отскочил в домашнем поединке с люксембургским Свифт Эсперанж. Гости вышли вперед еще до середины первого тайма, а после отдыха получили право на пенальти, который, однако, реализовать не смогли. Потуги представителя Уэльса увенчались успехом за 15 минут до завершения матча. Боевая ничья, которая оставляет больше вопросов, чем ответов.

Настоящая драма разыгралась на Мальте. Местный Хамрун за 10 минут до финального свистка горел 0:1 в матче с тбилисским Динамо. Однако дубль Джозефа Мбонга перевернул все с ног на голову. Интересно, что свой второй гол нападающий забил на восьмой добавленной минуте.

Еще два поединка завершились с одинаковым счетом 3:0. В первом Балкани из Косово разгромил дома североирландский Ларн, а в другом – Вальмиера на классе разобралась с сан-маринским Тре Пенне. К слову, в составе литовцев весь матч провел украинский полузащитник Иван Желизко, который ассистировал во время второго взятия ворот.

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