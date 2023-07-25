Тренерский штаб полтавчан обнародовал имена футболистов, которые смогут сыграть с грузинами во втором раунде квалификации ЛК 2023/24.

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку Ворсклы для участия в матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В перечень игроков на поединки против грузинской Дилы попали лишь 17 футболистов.

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К слову, в заявку не попал бразильский новичок полтавчан Тиаго Сантана, о подписании которого "зелено-белые" объявили сегодня.

Вратари: Павел Исенко, Александр Домолега, Даниил Ермолов.

Защитники: Игорь Пердута, Лукас Рамирес, Владимир Чеснаков, Евгений Павлюк, Андрей Бацула, Ибрахим Кане.

Полузащитники: Александр Скляр, Владлен Юрченко, Артем Кулаковский, Иван Нестеренко, Никита Оденцов, Артем Челядин, Фелипе.

Нападающий: Руслан Степанюк.

Напомним, первая игра состоится уже в четверг, 27 июля, в польском городе Тихи. Начало встречи в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч – 3 августа в Грузии.

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