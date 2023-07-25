СК Днепр-1 подходил к поединку против Панатинаикоса в статусе андердога, что и неудивительно. У афинян значительная доля футболистов имеет широкий опыт выступлений в топ-лигах, да и в еврокубках они играли часто. Были там и наши старые знакомые – экс-горняк Бернард и экс-динамовец Вербич.

Беньямин остался на банке, а вот бразильский атакующий хав вышел в старте. Александр Кучер же удивил выбором голкипера – на ворота поставили 18-летнего Кинарейкина, для которого это был дебютный матч во взрослой карьере. Волынец, который пришел из Колоса и которого ожидали в основе, смотрел за выступлением юноши со скамейки запасных.

Не смог сыграть и Пихаленок, который вернулся к тренировкам всего неделю назад. Как следствие, в центре поля вышел Бланко, а слева дебютировал новичок Третьяков.

СК Днепр-1 провалил старт матча

Панатинаикос захватил инициативу и сразу создал проблемы для обороны днепровцев. Греки действовали динамичнее и лучше работали в мелких эпизодах. Уже на 6-й минуте Джуричич (экс-хавбек Сампдории) заставил Рубчинского фолить перед собственной штрафной площадкой, после чего Магнуссон пробил со штрафного в девятку. Мяч пролетел чуть выше.

Кроме того, довольно активно давили на правый фланг обороны. Мирошниченко не очень убедительно взаимодействовал с Гуцуляком, чем пользовался Хуанкар – левый защитник Панатинаикоса. На протяжении всего матча Денису было непросто, а извлечь профит из этого грекам удалось уже на 10-й минуте.

После вбрасывания из аута Бернард принял мяч на нашей трети поля. Бабенко не успел его накрыть, позволив бразильцу выполнить резкий перевод на левый фланг. Хуанкар подхватил сферу и оказался один против Мирошниченко – испанец сразу же пошел в обыгрыш, пробросив мяч между ног и ворвавшись в штрафную.

Далее произошел прострел на линию вратарской. Сарапий не мешал Шпорару, поэтому словенец расстрелял ворота с пяти метров. 1:0! Еще через три минуты греки провели быструю атаку с прострелом на Джуричича, однако тот с хорошей позиции пробил крайне неточно.

СК Днепр-1 выровнял матч, но не более. У Довбика сбился прицел.

Пропущенный гол несколько оживил подопечных Александра Кучера. Сразу после пропущенного гола Довбик каким-то образом принял мяч перед левым краем штрафной и попытался нанести удар. Получилось слабо, а как этот эпизод возник – режиссеры не показали.

Значительно более опасную атаку днепровцы провели на 18-й минуте, когда удалось отобрать мяч в центре. Бланко разогнал контрвыпад пасом из опорной зоны на ход Гуцуляку, а тот протащил сферу метров на 30. Вингер завершил спурт пасом на линию штрафной под удар Довбыку – впрочем, Артем выстрелил очень слабо и неточно.

В конце встречи также вспоминается эпизод с прострелом на 11 метров, после которого Довбык выполнил неудачную скидку. В общем, СК Днепр-1 в последние 20-25 минут смог выровнять ход встречи. Возможно, сказалась травма капитана афинян Схенкевальда, вместо которого пришлось выпускать новичка Едвая.

Впрочем, чего-то большего о футболе в этот период сказать нельзя. На поле шла равная позиционная борьба без моментов. СК Днепр-1 же никак не мог наладить билд-ап и подпитывать Довбыка хорошими пасами – критически не хватало Пихаленка. Рубчинский по ходу тайма пробовал копировать его опускание в глубину, чтобы подбирать там мяч и начинать продвижение, но давать такое же качество не получалось.

На перерыв подопечные Александра Кучера ушли при тревожной статистике.

СК Днепр-1 должен был сравнивать счет во втором тайме

Панатинаикос будто и не покидал поле после первого тайма. Команда Ивана Йовановича до 70-х минут вообще ничего не создала, за исключением одного эпизода. Вильена на 59-й открылся на правом краю штрафной под проникающий пас от Шпорара, но не смог нормально пробить – мяч улетел в небо.

СК Днепр-1 же стал значительно быстрее продвигать мяч. Что наиболее важно, подопечные Александра Кучера начали создавать реальные моменты. Причем хорошие и вдоволь (как для дебютанта ЛЧ). Особенно выделялся Гуцуляк.

На 49-й минуте он вырвался на ударную позицию и пробивал из-под двух защитников, но попытку накрыли. На 51-й же он обыгрался в стеночку с Довбиком и выстрелил с правого края штрафной. Над девяткой!

После этого игра несколько успокоилась, но не надолго. На 67-й минуте болельщиков в Кошице разбудил коварный удар Мирошниченко с отскоком от газона и в ближний угол – голкипер парировал. На 72-й же Кучер схватился за голову: Довбик принял пас в штрафной и сбросил сферу под удар Рубчинскому, а тот пробил с линии – впрочем, благодаря рикошету мяч прошел над перекладиной!

Еще через минуту Рубчинский нанес новый удар. Бриньоли справился. Казалось, что СК Днепр-1 скоро дожмет афинян.

Хуанкар и Вербич хоронят надежды на ЛЧ? Не факт

Впрочем, сработала давняя футбольная мудрость. Не забиваешь ты – забивают тебе. Днепровцы пошли в атаку и потеряли мяч на чужой трети, а Панатинаикос разогнал контратаку. Вербич, который только что вышел на поле, поставил корпус Бабенко и пяткой запустил передачу на ход Хуанкару.

Впрочем, сработала давняя футбольная мудрость. Не забиваешь ты – забивают тебе. Днепровцы пошли в атаку и потеряли мяч на чужой трети, а Панатинаикос разогнал контратаку. Вербич, который только что вышел на поле, поставил корпус Бабенко и пяткой запустил передачу на ход Хуанкару.

Фулбек протащил сферу метров на 40, после чего выполнил прострел в зону перед штрафной площадкой. Джуричич же принял передачу и эффектно закрутил мяч в правый нижний угол – 2:0! А еще через 10 минут Хуанкар заработал пенальти, нарвавшись на удар по ногам от Мирошниченко.

Иоаннидис с "отметки" был безжалостен – 3:0. Казалось, что это конец надежд на еврокубки, однако на 90-й минуте днепровцам таки удалось спасти интригу.

СК Днепр-1 заработал штрафной, после подачи с которого началась суматоха. В конце концов, все завершилось передачей Рубчинского на дальнюю штангу, куда прибежал свежий Каплиенко. Александр избежал офсайда и сократил отставание в счете – 1:3!

К сожалению, забить еще раз не удалось, хотя Каплиенко в компенсированное время пробивал головой мимо ближней девятки. Панатинаикос отпраздновал перспективную победу в первой встрече. В Афинах "спортклубовцы" должны отыгрывать два гола.