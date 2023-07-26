У третьому за силою євротурнірі відбулась низка матчів 2-го кваліфайраунду. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Атлетік Ескальдес (Андорра) – Партизані (Албанія) – 0:1

Гол: Мба, 53

Нью Сейнтс (Уельс) – Свіфт Есперанж (Люксембург) – 1:1

Голи: Холден, 74 – Мартінс, 14

Нереалізований пенальті: Штольц, 57 (СЕ)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Тбілісі (Грузія) – 2:1

Голи: Мбонг, 81, 90+8 – Марушич, 60

Балкані (Косово) – Ларн (Північна Ірландія) – 3:0

Голи: Ррахмані, 26 (пен.), Крюезіу, 33, Гріпші, 67

Тре Пенне (Сан-Маріно) – Вальмієра (Латвія) – 0:3

Голи: Мена, 33, 47, Ндоє, 54

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У першому матчі дня Партизані здолав Атлетік Ескальдес з Андорри. Албанці, попри серйозну перевагу, змогли вразити ворота суперника лише по перерві, обмежившись виїзною мінімальною перемогою.

Нью Сейнтс відверто відскочив у домашньому поєдинку з люксембурзьким Свіфт Есперанж. Гості вийшли вперед ще до середини першого тайму, а після відпочинку отримали право на пенальті, який, проте, реалізувати не змогли. Потуги представника Уельсу увінчались успіхом за 15 хвилин до завершення матчу. Бойова нічия, яка залишає більше запитань, аніж відповідей.

Справжня драма розігралась на Мальті. Місцевий Хамрун за 10 хвилин до фінального свистка горів 0:1 у матчі з тбіліським Динамо. Однак дубль Джозефа Мбонга перевернув все з ніг на голову. Цікаво, що свій другий гол нападник забив на восьмій доданій хвилині.

Ще два поєдинки завершились з однаковим рахунком 3:0. У першому Балкані з Косово розгромив вдома північноірландський Ларн , а в іншому – Вальмієра на класі розібралась з сан-марінським Тре Пенне. До слова, у складі литовців весь матч провів український півзахисник Іван Желізко, який асистував під час другого взяття воріт.

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