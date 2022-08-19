В Лиге конференций прошли первые матчи плей-офф квалификации. На этой стадии стартовали одни из фаворитов турнира.

Лига конференций, плей-офф квалификации, первые матчи

Ракув – Славия Прага – 2:1

Голы: Иви Лопес, 29, Тудор, 61 – Голеш, 60

Кельн – Фехервар – 1:2

Голы: Диц, 1 – Зивзовадзе, 32, Дардай, 40

Удаление: Шабо (Кельн), 21

Лех – Дюделанж – 2:0

Голы: Вельде, 6, Исхак, 66

Удаление: Милич (Лех), 88

Вест Хэм – Виборг – 3:1

Голы: Скамакка, 23, Боуэн, 64, Антонио, 78 – Бонде, 69

Вильяреал – Хайдук – 4:2

Голы: Моралес, 14, 36, Левая, 19 (автогол), Морено, 45+1 – Биук, 2, Фоссати, 85

Владислав Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на домашний матч против пражской Славии, цвета которой защищает Тарас Качараба. Оба украинца ничем интересным не запомнились. Экс-хавбек Зори провел на поле 45 минут и был заменен в перерыве. Защитник сборной Украины остался на скамейке запасных. Героем встречи уже традиционно для польского клуба стал испанец Иви Лопес. Бывший форвард Хетафе и Леванте забил свой 4-й гол в квалификации.

Артем Шабанов и Богдан Леднев помогли Фехервару совершить сенсацию в Кельне. Гости в большинстве организовали камбек и имеют неплохие шансы пробиться в групповой этап. Шабанов провел на поле все 90 минут, а вышедшему на 86-й Ледневу достались крошки. Иван Петряк и Евгений Макаренко матч пропустили.

Польский Лех не имел проблем с Дюделанжем. Арендованный у Динамо голкипер Артур Рудько в стартовый состав познантцев не попал. Зато снова отличился "шведский Бензема" Микаэль Исхак, которым вроде бы интересуется киевский клуб.

Вест Хэм прогнозируемо разбил датский Виборг. Первый гол лондонцев организовали летние новички – Корне отдал, Скамакка забил. Хайдук разозлил полуфиналиста ЛЧ – Вильяреал – быстрым голом и получил в свои ворота сразу 4 мяча. Дублем за команду Эмери отличился Моралес, который этим летом неожиданно пришел из Леванте. В конце встречи хорваты все же избежали разгрома.

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