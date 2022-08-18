"От польских коллег слышал, что Динамо интересовалось капитаном и главной ударной силой Леха. Это нападающий Микаэль Исхак, 29 лет. У него в следующем году истекает контракт.

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Очень крутая статистика за последние 3 сезона в Лиге Европы и Экстраклясе (42 гола, 8 ассистов в 71 матче). Для меня это показатель, но как-то я смотрю на него... Я понимаю, что Динамо в атаке нужен "ишак", но, возможно, не тот?" – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Transfermarkt оценивает "шведского Бензема" в 3 миллиона евро. Основным форвардом Динамо на старте сезона является Артем Беседин (1 ассист в 5 матчах), а молодой Ванат (пока без результативных действий) его подменяет.

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