Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Ракув – Славія Прага – 2:1

Голи: Іві Лопес, 29, Тудор, 61 – Голеш, 60

Кельн – Фехервар – 1:2

Голи: Діц, 1 – Зівзівадзе, 32, Дардай, 40

Вилучення: Шабо (Кельн), 21

Лех – Дюделанж – 2:0

Голи: Вельде, 6, Ісхак, 66

Вилучення: Міліч (Лех), 88

Вест Хем – Віборг – 3:1

Голи: Скамакка, 23, Боуен, 64, Антоніо, 78 – Бонде, 69

Вільяреал – Хайдук – 4:2

Голи: Моралес, 14, 36, Лівая, 19 (автогол), Морено, 45+1 – Біук, 2, Фоссаті, 85

Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі Ракува на домашній матч проти празької Славії, кольори якої захищає Тарас Качараба. Обидва українці нічим цікавим не запам'яталися. Екс-хавбек Зорі провів на полі 45 хвилин і був замінений у перерві. Захисник збірної України залишився на лаві запасних. Героєм зустрічі вже традиційно для польського клубу став іспанець Іві Лопес. Колишній форвард Хетафе та Леванте забив свій 4-й гол у кваліфікації.

Артем Шабанов та Богдан Лєднєв допомогли Фехервару створити сенсацію у Кельні. Угорці в більшості організували камбек і мають непогані шанси пробитися до групового етапу. Шабанов провів на полі усі 90 хвилин, а Лєднєву, який вийшов на 86-й, дісталися крихти. Іван Петряк та Євген Макаренко матч пропустили.

Польський Лех не мав проблем з Дюделанжем. Орендований у Динамо голкіпер Артур Рудько до стартового складу познантців не потрапив. Зате знову відзначився "шведський Бензема" Мікаель Ісхак, яким начебто цікавиться київський клуб.

Вест Хем прогнозовано розбив данський Віборг. Перший гол лондонців організували літні новачки – Корне віддав, Скамакка забив. Хайдук розлютив півфіналіста ЛЧ – Вільяреал – швидким голом і отримав у власні ворота одразу 4 м'ячі. Дублем за команду Емері відзначився Моралес, який цього літа несподівано прийшов з Леванте. В кінці зустрічі хорвати все ж уникли розгрому.

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