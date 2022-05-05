Лига конференций 2021/22, полуфиналы. Ответные матчи

Рома – Лестер – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11

Марсель – Фейеноорд – 0:0 (первый матч – 2:3)

В Риме на переполненном Олимпико команда Жозе Моуринью принимала Лестер, добыв неделю назад важную выездную ничью (1:1). Рома начала гораздо активнее и уже на первых минутах Шмейхель вступил в игру после удара Пеллегрини.

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"Джалоросси" обложили ворота Лестера серией стандартов, а давление воплотилось в гол уже на 11-й минуте. Тамми Абрахам выиграл верховую борьбу после подачи углового от Лоренцо Пеллегрини и открыл счет. 25-й гол для английского форварда в первом сезоне в Италии.

Хозяева могли забивать еще, но Пеллегрини после роскошного паса Залевски пробил в Шмейхеля из убийственной позиции. Постепенно напор Ромы погас, а Лестер до перерыва так ничего и не продемонстрировал.

Лишь во втором тайме, на 60-й минуте, подопечные Роджерса создали острый момент. Варди бил после хитро разыгранного углового – Абрахам встал на пути мяча. Рома умело сушила игру, но в контратаки почти не ходила. Одну из немногих разогнал Пеллегрини, но Карсдорп неудачным пасом запорил шедевральную передачу капитана. В конце игры Лестер таки прижал "джалоросси" и мог отыграться – Мэддисон уже в компенсированное время не попал.

1:0 – Рома впервые с 1991 года сыграет в финале евротурнира.

В другом матче Марсель пытался отыграть у Фейеноорда выездное поражение 2:3. Первый тайм на Велодроме завершился нулями, хотя обе команды имели моменты. Главное событие первой 45-минутки – травма Димитри Пайе, который не смог продолжить игру и уступил место на поле Милику. Команда Хорхе Сампаоли владела преимуществом, но забить так и не смогла. Фейеноорд добыл приемлемый для себя результат и вышел в финал.

Соответственно, в финале первого розыгрыша Лиги конференций сыграют Рома и Фейеноорд. Поединок состоится 25 мая в Тиране.

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