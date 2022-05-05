У четвер, 5 травня, відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій 2021/22. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2021/22, півфінали. Матчі-відповіді

Рома – Лестер – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11

Марсель – Фейєнорд – 0:0 (перший матч – 2:3)

У Римі на переповненому Олімпіко команда Жозе Моурінью приймала Лестер, здобувши тиждень тому важливу виїзну нічию (1:1). Рома почала значно активніше і вже на перших хвилинах Шмейхель вступив у гру після удару Пеллегріні.

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"Джалороссі" обклали ворота Лестера серією стандартів, а тиск втілився в гол вже на 11-й хвилині. Таммі Абрахам виграв верхову боротьбу після подачі кутового від Лоренцо Пеллегріні і відкрив рахунок. 25-й гол для англійського форварда у першому ж сезоні в Італії.

Господарі могли забивати ще, але Пеллегріні після розкішного пасу Залевскі пробив у Шмейхеля з вбивчої позиції. Поступово натиск Роми погас, а Лестер до перерви так нічого і не продемонстрував.

Лише в другому таймі, на 60-й хвилині, підопічні Роджерса створили гострий момент. Варді бив після хитро розіграного кутового – Абрахам став на шляху м'яча. Рома вміло сушила гру, але в контратаки майже не ходила. Одну з небагатьох розігнав Пеллегріні, але Карсдорп невдалим пасом запоров шедевральну передачу капітана. Наприкінці гри Лестер таки притис "джалороссі" і міг відігратися – Меддісон вже в компенсований час не влучив.

1:0 – Рома вперше з 1991 року зіграє у фіналі євротурніру.

В іншому матчі Марсель намагався відіграти у Фейєнорда виїзну поразку 2:3. Перший тайм на Велодромі завершився нулями, хоча обидві команди мали моменти. Головна подія першої 45-хвилинки – травма Дімітрі Пайє, який не зміг продовжити гру і поступився місцем на полі Міліку. Команда Хорхе Сампаолі володіла перевагою, але забити так і не змогла. Фейєнорд здобув прийнятний для себе результат і вийшов у фінал.

Відповідно, у фіналі першого розіграшу Ліги конференцій зіграють Рома та Фейєнорд. Поєдинок відбудеться 25 травня в Тірані.

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