РБ Лейпциг в ответном матче полуфинала Лиги Европы не смог удержать преимущество, полученное в домашней встрече, начисто провалив поединок с Рейнджерс в Глазго и вылетев из турнира. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Рейнджерс последний раз выходил в финал еврокубков 14 лет назад, проиграв КУЕФА питерскому Зениту, а крайний триумф клуба на международной арене фиксируется далёким 1972 годом – тогда шотландцы взяли Кубок обладателей Кубков, одолев московитское Динамо. Следующий шанс добыть евротрофей выпал в 2022-м, вот только первый матч за финал Лиги Европы команда из Глазго провалила – в Германии подопечных Джио Ван Брокхорста победил РБ Лейпциг. Правда, поражение было минимальным, поэтому Рейнджерс готовился к подвигу в родных стенах.

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Команды начали очень активно, однако гостям не хватало конкретики в завершающей фазе атак. В штрафную войти им не удавалось, а дальние удары блокировались – а вот у хозяев на старте встречи можно вспомнить плотный выстрел Джека метров с 25-ти (Гулачи поймал мяч). В целом, шотландцы выглядели более заведенными, за что были вознаграждены на 18-й минуте – Камара открылся на фланге, Кент подхватил мяч и влетел на левый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Тавернье замкнул. 1:0!

РБ Лейпциг мог отыграться уже на 22-й после хорошей атаки с проникающим пасом Ольмо, но в последний момент бросился в подкат и выбил мяч из-под ног Поульсена. Этот момент отлично характеризует весь футбол гостей в первом тайме. Рейнджерс за него наказал на 24-й минуте, забив второй гол вследствие скидки Райта под удар Камара из-за пределов штрафной – Глен попал точно в дальний угол! 2:0. Шотландцы вышли вперёд по сумме двух матчей.

На 29-й минуте хозяева должны были доводить дело до разгрома, однако их подвёл Арибо – после скидки на линию вратарской он не смог нормально попасть по мячу. Этот момент стал последним в первом тайме. Рейнджерс, серьёзно превосходя соперника в динамике, заслуженно вёл в счёте.

В первой трети второго тайма Рейнджерс не сбавлял в активности, однако и Лейпциг перестал в ней уступать. Игра была равной, а моментов практически не возникало – вспоминается лишь неточный удар головой с правого угла вратарской в исполнении Сакалы. Для подопечных Доменико Тедеско этот период стал важным, так как удалось выровнять ход встречи.

Постепенно Рейнджерс начал подсаживаться в функциональной готовности, допуская простенькие ошибки. На 70-й минуте РБ мог наказывать за них вбеганием Лаймера на край штрафной с мощным ударом, но Макгрегор парировал. Впрочем, ещё через минуту Лейпциг таки забил: Анхелиньо почти без сопротивления исполнил классную подачу с левого фланга, а Нкунку, оторвавшись от опекунов, замкнул эффектным выстрелом с лёту – 2:1! Счёт по сумме двух матчей сравнялся.

На 74-й немцы могли и второй забить, но Рейнджерс повезло – Поульсен немножко не успел на прострел Хенрикса вдоль линии вратарской. В целом, было заметно, что шотландцам очень тяжело, а инициативу крепко захватили "ротен буллен". Тем более неожиданным стал гол Глазго на 81-й: Кент навесил с левого фланга практически в ворота, Гвардиол головой выбил мяч из линии, но на добивании тут же оказался центрбек Ландстрём – 3:1! Рейнджерс снова вышел вперёд по сумме двух матчей.

У хозяев оставались силы только на "автобус", а РБ в заключительной части встречи пошёл на штурм. Впрочем, ни одного опасного момента у чужих ворот немцы так и не организовали, а Сакала в компенсированное время ещё и один на один с Гулачи вышел – правда, переиграть голкипера он не смог, а лайнсмен ещё и офсайд зафиксировал.

На последних секундах Гулачи сам пошёл в штрафную шотландцев, однако спастись РБ Лейпциг так и не удалось. Свисток арбитра зафиксировал победу Рейнджерс. Подопечные Джованни Ван Брокхорста выходят в финал Лиги Европы, где сыграют против Айнтрахта!

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