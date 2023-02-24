По итогам стыковых матчей первой стадии плей-офф Лиги конференций стали известны все 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала.

В 1/8 финала Лиги конференций автоматически пробились 8 победителей групп, которые получили статус сеянных. 8 победителей стыковых матчей присоединились к ним и будут несеянными во время жеребьевки. На этой стадии турнира представители одной страны не попадут друг на друга.

СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЕК продолжил украинское "проклятие Кипра"

СК Днепр-1 прекратил борьбу за трофей, вылетев от кипрского АЕКа. Фаворитами остаются представители элитных чемпионатов: Вест Хэм, Лацио, Вильярреал и Фиорентина.

Участники 1/8 финала Лиги конференций

Сеянные:

Вест Хем

Вильярреал

Ницца

АЗ

Истанбул Башакшехир

Сивасспор

Слован

Юргорден

Несеянные:

Лацио

Фиорентина

Базель

Гент

Лех

Шериф

АЕК Ларнака

Андерлехт

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля в 14:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные – на 16 марта.