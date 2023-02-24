Ліга конференцій: визначилися всі учасники 1/8 фіналу
За підсумками стикових матчів першої стадії плей-офф Ліги конференцій стали відомі всі 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу.
До 1/8 фіналу Ліги конференцій автоматично пробилися 8 переможців груп, які отримали статус сіяних. 8 переможців стикових матчів приєдналися до них і будуть несіяними під час жеребкування. На цій стадії турніру представники однієї країни не потраплять один на одного.
СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій – АЕК продовжив українське "прокляття Кіпру"
СК Дніпро-1 припинив боротьбу за трофей, вилетівши від кіпрського АЕКа. Фаворитами залишаються представники елітних чемпіонатів: Вест Хем, Лаціо, Вільяреал і Фіорентина.
Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сіяні:
Вест Хем
Вільяреал
Ніцца
АЗ
Істанбул Башакшехір
Сівасспор
Слован
Юргорден
Несіяні:
Лаціо
Фіорентина
Базель
Гент
Лех
Шериф
АЕК Ларнака
Андерлехт
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого о 14:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 9 березня, а матчі-відповіді – на 16 березня.