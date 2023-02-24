За підсумками стикових матчів першої стадії плей-офф Ліги конференцій стали відомі всі 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу.

До 1/8 фіналу Ліги конференцій автоматично пробилися 8 переможців груп, які отримали статус сіяних. 8 переможців стикових матчів приєдналися до них і будуть несіяними під час жеребкування. На цій стадії турніру представники однієї країни не потраплять один на одного.

СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій – АЕК продовжив українське "прокляття Кіпру"

СК Дніпро-1 припинив боротьбу за трофей, вилетівши від кіпрського АЕКа. Фаворитами залишаються представники елітних чемпіонатів: Вест Хем, Лаціо, Вільяреал і Фіорентина.

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сіяні:

Вест Хем

Вільяреал

Ніцца

АЗ

Істанбул Башакшехір

Сівасспор

Слован

Юргорден

Несіяні:

Лаціо

Фіорентина

Базель

Гент

Лех

Шериф

АЕК Ларнака

Андерлехт

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 24 лютого о 14:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 9 березня, а матчі-відповіді – на 16 березня.