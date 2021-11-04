Лига конференций 2021/22, 4 тур

Группа А

ЛАСК – Алашкерт – 2:0

Голы: Накамура, 12, 88

Группа B

Гент – Партизан – 1:1

Голы: Тиссудали, 80 – Урошевич, 65

Группа D

АЗ – ЧФР Клуж – 2:0

Голы: Гудмундссон, 5, Павлидис, 86

Группа F

Линкольн Ред Импс – Слован Братислава – 1:4

Голы: Чиполина, 45+3 – Грин, 17, 25, Чаврич, 67, Мраз, 71

ЛАСК, имевший 7 очков после 3-х туров, принимал абсолютного аутсайдера группы А. Армянский Алашкерт за первый круг не набрал ни одного очка, пропустив 11 голов. Статус фаворита австрийцы подтвердили очень быстро – уже на 12-й минуте Накамура завершил молниеносную атаку хозяев. В первом тайме забитых мячей больше не было, хотя ЛАСК значительно превосходил соперника, нанеся 12 ударов по воротам. Лишь в конце матча ЛАСК закрепил свое преимущество благодаря тому же Накамуре. 2:0 – австрийцы вместе с Маккаби набрали по 10 очков и точно сыграют в плей-офф. В последних двух турах определится, кто финиширует первым.

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Единоличный лидер группы B – Гент – встречался с Партизаном, который имел 6 очков после первого круга и был главным конкурентом "буйволов". Роман Безус вышел в стартовом составе бельгийцев. Гент быстро забил, но гол Депуатра был отменен из-за нарушения правил со стороны габаритного форварда. Перестарался Лоран в борьбе с соперником. И у Гента, и у Партизана были моменты, чтобы открыть счет, но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Забитого мяча пришлось ждать до 65-й минуты, но он получился просто роскошным. Слободан Урошевич получил мяч на фланге, сместился в центр и ударом в лучших традициях Евгения Коноплянки поразил дальнюю девятку. Незадолго после этого Роман Безус покинул поле, получив от Sofa Score оценку 6.7 – среднюю в команде. Тиссудали, заменивший украинца, и сравнял счет через 8 минут после выхода на поле. Нападающий замкнул подачу Чакветадзе – еще одного джокера Гента. В итоге, 1:1 – счет, который вывел Гент в плей-офф. "Буйволы" набрали 10 очков и гарантировали минимум второе место. У Партизана 7 баллов и вторая позиция.

В Нидерландах играли лидер и неудачник квартета D – АЗ (7 очков) и ЧФР Клуж (1 балл). Хозяевам удалось быстро забить – Гудмундссон принял мяч на грудь (возможно, подыграв при этом себе рукой) и вторым касанием пробил мимо кипера. Этот гол стал единственным до перерыва, а на последних минутах второго тайма АЗ забил во второй раз. 2:0 – у нидерландцев 10 очков и путевка в плей-офф почти в кармане.

В группе F гибралтарский Линкольн Ред Импс пытался набрать первые очки в противостоянии с братиславским Слованом, который с 4 баллами еще претендует на выход в плей-офф. Гости довольно быстро повели – Грин после ошибки соперника вошел в штрафную и пробил в верхний угол. На 25-й минуте английский хавбек оформил дубль, поразив ворота сильным ударом из пределов штрафной. Уже в компенсированное к первому тайму время Линкольн сократил отставание – Чиполина расстрелял сетку ворот после розыгрыша углового.

В середине второго тайма Човрич восстановил комфортное преимущество Слована – правда, помог рикошет, дезориентировавший голкипера. Практически тут же Мраз довел счет до разгромного. Не самая лучшая игра голкипера Линкольна, пропустившего слабый удар в ближний угол. 1:4 – уверенная победа Слована, который набрал 7 очков и вырвался на первое место. Правда, ПАОК и Копенгаген свой матч начнут в 22:00. У Линкольна последнее место и 0 баллов.

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