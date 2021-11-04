Лига конференций 2021/22, 4 тур

Группа B

Флора – Анортосис – 2:2

Голы: Саппинен, 55, Зенёв, 58 – Христофи, 29, Попович, 33

Группа H

Кайрат – Карабах – 1:2

Голы: Канте, 68 – Ваджи, 58, Зубир, 72

В Таллине встречались аутсайдеры группы B – Флора и Анортосис, две недели назад расписавшие ничью на Кипре и набравшие по первому баллу в турнире. На 29-й минуте гости открыли счет – Христофи опередил кипера после длинного паса из глубины и направил мяч в сетку. Автор гола еще и травмировался в этом эпизоде, но продолжил игру. Флора пошла вперед, чтобы отыграться – активным был Сергей Зенев, известный выступлениями за львовские Карпаты. Но совсем скоро Анортосис забил во второй раз. Попович из пределов штрафной замкнул прострел с левого фланга. До перерыва киприоты отличились еще раз, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

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Во втором тайме Флора в течение трех минут дважды шокировала гостей. Сначала Саппинен, оформивший дубль в первом матче на Кипре, сократил отставание эстонцев ударом метров с 15-ти. И буквально тут же Сергей Зенёв удачно сыграл на добивании, ударом головой сравняв счет! Этот гол стал последним в матче – как и две недели назад, 2:2. Счет, не устроивший ни одну из команд, ведь в случае победы Партизана над Гентом Анортосис и Флора потеряют все шансы на плей-офф.

В квартете H Кайрат принимал Карабах. В предыдущем туре нынешние гости вырвали победу в компенсированное время и занимали второе место, набрав 7 очков. У Кайрата и Омонии было по одному пункту. Соответственно, только победа оставляла Кайрату шансы на евровесну – любой другой результат хозяев не устраивал. Впрочем, уже на первых секундах мог забивать Карабах, но Зубир умудрился промахнуться из пределов вратарского. Он же в середине тайма эффектно пробил пяткой после подачи с углового – неточно. В итоге, до перерыва голов так и не было.

Но после перерыва Карабах все-таки забил. Ваджи после паса из глубины вошел в штрафную и реализовал свой шанс. Кайрат нашел в себе силы отыграться. Канте, казалось бы, неудачно принял мяч, но нападающий хозяев сыграл до конца. В практически безнадежной ситуации он сумел опередить защитника и перебросил голкипера. Карабах не сник и снова быстро вышел вперед. Зубир наконец-то реализовал свой шанс, ударом в касание перебросив Покатилова. 1:2 – Карабах с 10-ю очками практически оформил путевку в плей-офф, а Кайрат с одним пунктом на 99% попрощался с шансами на евровесну.

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