Лига конференций, третий квалификационный раунд, первые матчи

АЕК Ларнака – Маккаби Тель-Авив – 1:1

Голы: Фараж, 80 – Коэн, 64

Нереализованный пенальти: Тричковски, 86 (АЕК)

Гент – Погонь – 5:0

Голы: Орбан, 13, 35, 64, Кюйперс, 40, 45+1

В стартовом составе АЕКа вышел Фран Соль, права на которого до сих пор принадлежат Динамо. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Фараж заменил Рафу Лопеса (АЕК Ларнака), что повлияло на результат. В счете повели гости – гол в активе Коэна. Однако на 80-ой киприоты отыгрались. После длинной передачи вратаря Соль выиграл верховую борьбу и сбросил на Фаража, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря.

А Гент еще в первом матче, кажется, закрыл вопрос о победителе противостояния с Погоней. Орбан оформил дубль на 13 и 35 минутах, а Кюйперс повторил достижение партнера – и все это в первом тайме. Во второй половине Орбан оформил хет-трик, доведя счет до 5:0.

К слову, уже завтра будут сыграны остальные матчи квалификации Лиги конференций, среди которых и поединок Арис – Динамо, начало в 21:15.

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