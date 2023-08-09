Ліга конференцій, третій кваліфікаційний раунд, перші матчі

АЕК Ларнака – Маккабі Тель-Авів – 1:1

Голи: Фараж, 80 – Коен, 64

Нереалізований пенальті: Трічковскі, 86 (АЕК)

Гент – Погонь – 5:0

Голи: Орбан, 13, 35, 64, Кюйперс, 40, 45+1

У стартовому складі АЕКа вийшов Фран Соль, права на якого досі належать Динамо. Перший тайм пройшов без голів, а після перерви Фараж замінив Рафу Лопеса (АЕК Ларнака), що вплинуло на результат. В рахунку повели гості – гол в активі Коена. Проте на 80-ій кіпріоти відігрались. Після довгої передачі воротаря Соль виграв верхову боротьбу та скинув на Фаража, який увірвався у штрафний та пробив повз воротаря.

А Гент ще в першому матчі, здається, закрив питання про переможця протистояння з Погонню. Орбан оформив дубль на 13 та 35 хвилинах, а Кюйперс повторив досягнення партнера – і все це в першому таймі. У другій половині Орбан оформив хет-трик, довівши рахунок до 5:0.

До слова, вже завтра буде зіграна решта матчів кваліфікації Ліги конференцій, серед яких і поєдинок Аріс – Динамо, початок о 21:15.

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