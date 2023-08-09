Ліга конференцій: форвард Динамо асистом допоміг врятувати нічию, Гент каменя на камені не залишив від Погоні
Відбулись два поєдинки кваліфікації Ліги конференцій. Читайте звіт про зустрічі на "Футбол 24".
Ліга конференцій, третій кваліфікаційний раунд, перші матчі
АЕК Ларнака – Маккабі Тель-Авів – 1:1
Голи: Фараж, 80 – Коен, 64
Нереалізований пенальті: Трічковскі, 86 (АЕК)
Гент – Погонь – 5:0
Голи: Орбан, 13, 35, 64, Кюйперс, 40, 45+1
У стартовому складі АЕКа вийшов Фран Соль, права на якого досі належать Динамо. Перший тайм пройшов без голів, а після перерви Фараж замінив Рафу Лопеса (АЕК Ларнака), що вплинуло на результат. В рахунку повели гості – гол в активі Коена. Проте на 80-ій кіпріоти відігрались. Після довгої передачі воротаря Соль виграв верхову боротьбу та скинув на Фаража, який увірвався у штрафний та пробив повз воротаря.
А Гент ще в першому матчі, здається, закрив питання про переможця протистояння з Погонню. Орбан оформив дубль на 13 та 35 хвилинах, а Кюйперс повторив досягнення партнера – і все це в першому таймі. У другій половині Орбан оформив хет-трик, довівши рахунок до 5:0.
До слова, вже завтра буде зіграна решта матчів кваліфікації Ліги конференцій, серед яких і поєдинок Аріс – Динамо, початок о 21:15.
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