Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук еще на шаг приблизился к переходу в Бенфику.

Яремчук договорился с Бенфикой об условиях личного соглашения, сообщает Команда №1 со ссылкой на Voetbal24.

Яремчук согласился на трансфер в Бенфику, – СМИ

Отметим, что договоренность насчет контракта не означает, что трансфер уже завершен – клубы продолжают переговоры. Бенфике придется потратить кругленькую сумму, поскольку Гент намерен выручить за украинца не менее 20 млн евро.

Контракт Романа с Гентом, за который он провел 43 матча прошлого сезона (23 мяча и 8 ассистов), рассчитан до лета 2025 года. На Евро-2020 украинец тоже неплохо себя зарекомендовал – два гола и одна результативная передача в 5 встречах.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря