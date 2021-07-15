Ліга Конференцій, 1-й раунд кваліфікації

Арарат – Фехервар – 2:0 (перший матч 1:1)

Голи: Побуліч, 33, Сілю, 85

Після нічиєї у першому поєдинку бронзовому призеру минулого сезону чемпіонату Угорщини у Вірменії потрібно було забивати.

Яремчук узгодив умови контракту з Бенфікою

Однак господарі не просто підтвердили невипадковість успіху тижневої давнини, а дуже переконливо здобули путівку в наступний раунд. В середині першого тайму Побуліч класним ударом зі штрафного відкрива рахунок, а наприкінці матчу Сілю поставив масну крапку, розібравшись з двома опікунами та голкіпером.

Відзначимо, що Іван Петряк вийшов у стартовому складі Фехервара і провів на полі увесь матч.

Повернення путівки в Лігу чемпіонів як головна місія – з чим входять українські клуби у єврокубковий сезон 2021/22