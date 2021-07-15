Ліга конференцій: Фехервар з Петряком сенсаційно вилетіли із єврокубків, програвши Арарату
Угорський Фехервар з Іваном Петряком завершив єврокубкову кампанію.
Ліга Конференцій, 1-й раунд кваліфікації
Арарат – Фехервар – 2:0 (перший матч 1:1)
Голи: Побуліч, 33, Сілю, 85
Після нічиєї у першому поєдинку бронзовому призеру минулого сезону чемпіонату Угорщини у Вірменії потрібно було забивати.
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Однак господарі не просто підтвердили невипадковість успіху тижневої давнини, а дуже переконливо здобули путівку в наступний раунд. В середині першого тайму Побуліч класним ударом зі штрафного відкрива рахунок, а наприкінці матчу Сілю поставив масну крапку, розібравшись з двома опікунами та голкіпером.
Відзначимо, що Іван Петряк вийшов у стартовому складі Фехервара і провів на полі увесь матч.
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