Лига конференций, квалификация

Фехервар – Кельн – 0:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Губерс, 10, Скири, 46, Шиндлер, 90+4

Славия – Ракув – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Усор, 62, Шранц, 120+2

Дюделанж – Лех – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кирх, 36 – Перейра, 60

Фехервар после сенсационной победы в Германии бесславно вылетел из турнира. На собственном поле венгры потерпели разгромное поражение от Кельна. Наш центрбек Артем Шабанов традиционно появился в стартовом составе Фехервара, а на 82-й минуте уступил место еще одному "динамовцу" Богдану Ледневу.

Ракув, за который вступает экс-хавбек Зари Владислав Кочергин, драматически уступил в Чехии. Поляки дотянули до овертайма и даже были близки к серии пенальти, однако форвард Славии Иван Шранц похоронил надежды гостей на компенсированных минутах второго экстра-тайма. Защитник пражского клуба Тарас Качараба остался в запасе, тогда как Кочергин получил шанс на 106-й минуте.

Артур Рудько снова наблюдал за игрой Леха со скамейки запасных. Дюделанж намекнул на камбэк, открыв счет в матче, однако Перейра после передачи Цитаишвили лишил гостей валидольной концовки. Лех сыграет в группе Лиги конференций.

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