Ліга конференцій, кваліфікація

Фехервар – Кельн – 0:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Губерс, 10, Скірі, 46, Шіндлер, 90+4

Славія – Ракув – 2:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Усор, 62, Шранц, 120+2

Дюделанж – Лех – 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Кірх, 36 – Перейра, 60

Фехервар після сенсаційної перемоги у Німеччині безславно вилетів з турніру. На власному полі угорці зазнали розгромної поразки від Кельна. Наш центрбек Артем Шабанов традиційно з'явився у стартовому складі Фехервара, а на 82-й хвилині поступився місцем ще одному "динамівцю" Богдану Лєднєву.

Ракув, за який вступає екс-хавбек Зорі Владислав Кочергін, драматично поступився в Чехії. Поляки дотягнули до овертайму і навіть були близькими до серії пенальті, проте форвард Славії Іван Шранц поховав надії гостей вже на компенсованих хвилинах другого екстра-тайму. Захисник празького клубу Тарас Качараба залишився у запасі, тоді як Кочергін отримав шанс на 106-й хвилині.

Артур Рудько знову спостерігав за грою Леха з лави запасних. Дюделанж натякнув на камбек, відкривши рахунок у матчі, однак Перейра після передачі Цітаішвілі позбавив познаньців валідольної кінцівки. Лех зіграє в групі Ліги Конференцій.

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