В пятницу, 27 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги конференций УЕФА 2021/22. С кем сыграет Заря – читайте в этой новости на "Футбол 24".

Луганчане не смогли в квалификации Лиги Европы справиться с венским Рапидом, проиграв оба матча. Следовательно, команда Виктора Скрипника сыграет в третьем по рангу клубном турнире Европы.

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По итогам жеребьевки Заря попала в группу С. Соперниками луганской команды стали Рома, ЦСКА Софія и Буде-Глимт.

Во время жеребьевки группового этапа Лиги конференций Заря находилась во второй корзине, поэтому не могла встретиться с Фейеноордом, Карабахом, ПАОКом, Ренном, Партизаном, ЧФР Клуж и Маккаби Тель-Авив.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги конференций – Заре достался топ-соперник и чемпион