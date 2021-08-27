Группа A: ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК

Группа B: Гент, Партизан, Флора, Анортосис

Группа C: Рома, Заря, ЦСКА, Буде-Глимт

Группа D: АЗ Алкмар, ЧФР, Яблонец, Рандерс

Группа E: Славия, Фейеноорд, Унион, Маккаби Хайфа

Группа F: Копенгаген, ПАОК, Слован, Линкольн

Группа G: Тоттенхэм, Ренн, Витесс, Мура

Группа H: Базель, Карабах, Кайрат, Омония

Онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги конференций провел Футбол 24. Украина была представлена ​​луганской Зарей, которая не сумела пройти квалификацию ЛЕ. Команда Виктора Скрипника получила непростых соперников. Один из самых титулованных наставников планеты Жозе Моуринью приедет в Украину с Ромой. Кроме этого, "мужики" посоревнуются с болгарским ЦСКА (3 место в сезоне 2020/21) и чемпионом Норвегии Буде-Глимт.

Интересно, что на групповом этапе Лиги Европы 2016/17 Заря дважды уступила Манчестер Юнайтед во главе с Моуринью. В Одессе луганчане потерпели минимальное поражение (0:1), а на легендарном Олд Траффорд "красные дьяволы" праздновали победу 2:0. В обоих матчах команда тогда еще Вернидуба продемонстрировала очень достойный футбол.

Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Коллективы, которые финишируют вторыми проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за право выступить в плей-офф ЛК.

Корзина 1

Рома (ITA)

Тоттенхэм (ENG)

Базель (SUI)

Славия (CZE)

Копенгаген (DEN)

Гент (BEL)

Алкмаар (NED)

ЛАСК (AUT)

Корзина 2

Фейеноорд (NED)

Карабах (AZE)

Маккаби Тель-Авив (ISR)

ПАОК (GRE)

Ренн (FRA)

Партизан (SRB)

ЧФР (ROU)

Заря (UKR)

Корзина 3

Унион (GER)

ЦСКА София (BUL)

Витесс (NED)

Слован (SVK)

Яблонец (CZE)

Алашкерт (ARM)

Флора (EST)

Кайрат (KAZ)

Корзина 4

Линкольн Ред Импс (GIB)

Раннерс (DEN)

Омония (CYP)

Анортосис (CYP)

ХИК (FIN)

Маккаби Хайфа (ISR)

Буде-Глимт (NOR)

Мура (SVN)

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