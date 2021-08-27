Результаты жеребьевки группового турнира Лиги конференций – Заре достался топ-соперник и чемпион
Стамбул принял жеребьевку группового этапа Лиги конференций 2021/22. Луганская Заря узнала соперников.
Группа A: ЛАСК, Маккаби Тель-Авив, Алашкерт, ХИК
Группа B: Гент, Партизан, Флора, Анортосис
Группа C: Рома, Заря, ЦСКА, Буде-Глимт
Группа D: АЗ Алкмар, ЧФР, Яблонец, Рандерс
Группа E: Славия, Фейеноорд, Унион, Маккаби Хайфа
Группа F: Копенгаген, ПАОК, Слован, Линкольн
Группа G: Тоттенхэм, Ренн, Витесс, Мура
Группа H: Базель, Карабах, Кайрат, Омония
Онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги конференций провел Футбол 24. Украина была представлена луганской Зарей, которая не сумела пройти квалификацию ЛЕ. Команда Виктора Скрипника получила непростых соперников. Один из самых титулованных наставников планеты Жозе Моуринью приедет в Украину с Ромой. Кроме этого, "мужики" посоревнуются с болгарским ЦСКА (3 место в сезоне 2020/21) и чемпионом Норвегии Буде-Глимт.
Интересно, что на групповом этапе Лиги Европы 2016/17 Заря дважды уступила Манчестер Юнайтед во главе с Моуринью. В Одессе луганчане потерпели минимальное поражение (0:1), а на легендарном Олд Траффорд "красные дьяволы" праздновали победу 2:0. В обоих матчах команда тогда еще Вернидуба продемонстрировала очень достойный футбол.
Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году. Победители групп сыграют в 1/8 финала. Коллективы, которые финишируют вторыми проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за право выступить в плей-офф ЛК.
Корзина 1
Рома (ITA)
Тоттенхэм (ENG)
Базель (SUI)
Славия (CZE)
Копенгаген (DEN)
Гент (BEL)
Алкмаар (NED)
ЛАСК (AUT)
Корзина 2
Фейеноорд (NED)
Карабах (AZE)
Маккаби Тель-Авив (ISR)
ПАОК (GRE)
Ренн (FRA)
Партизан (SRB)
ЧФР (ROU)
Заря (UKR)
Корзина 3
Унион (GER)
ЦСКА София (BUL)
Витесс (NED)
Слован (SVK)
Яблонец (CZE)
Алашкерт (ARM)
Флора (EST)
Кайрат (KAZ)
Корзина 4
Линкольн Ред Импс (GIB)
Раннерс (DEN)
Омония (CYP)
Анортосис (CYP)
ХИК (FIN)
Маккаби Хайфа (ISR)
Буде-Глимт (NOR)
Мура (SVN)
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