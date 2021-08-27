Зоря отримала суперників у груповому етапі Ліги конференцій – Моурінью їде в Україну
У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування групового турніру Ліги конференцій УЄФА 2021/22. З ким зіграє Зоря – читайте в цій новині на "Футбол 24".
Луганці не змогли у кваліфікації Ліги Європи впоратися із віденським Рапідом, програвши обидва матчі. Відтак, команда Віктора Скрипника зіграє у третьому за рангом клубному турнірі Європи.
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За підсумками жеребкування Зоря потрапила у групу С. Суперниками луганської команди стали Рома, ЦСКА Софія та Буде-Глімт.
Додамо, що під час жеребкування Зоря перебувала у другому кошику, тому не могла зустрітися з Фейєнордом, Карабахом, ПАОКом, Ренном, Партизаном, ЧФР Клуж та Маккабі Тель-Авів.
Результати жеребкування групового турніру Ліги конференцій – Зоря отримала топ-суперника