УЕФА провел жеребьевку третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Поскольку церемония прошла еще до матчей второго квалификационного этапа, то некоторые команды узнали только потенциальных соперников.

СК Днепр-1 узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации ЛЧ – Малиновский уже ждет

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

Путь чемпионов

Карабах (Азербайджан) / Ракув (Польша) – Арис (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)

АЕК Атены (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) / Астана (Казахстан)

Слован (Словакия) / Зрински (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) / Маккаби Хайфа (Израиль)

Лудогорец (Болгария) / Олимпия (Словения) – Галатасарай (Турция) / Жальгирис (Литва)

Копенгаген (Дания) / Брейдаблик (Исландия) – Спарта Прага (Чехия)

Клаксвик (Фареры) / Гекен (Швеция) – Мольде (Норвегия) / ГИК (Финляндия)

Путь лиг

Брага (Португалия) – Бачка-Топола (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария) / Генк (Бельгия)

СК Днепр-1 (Украина) / Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Днепру-1 не повезло со жребием. Команде Александра Кучера после Панатинаикоса нужно проходить Марсель, за который играет Руслан Малиновский.

Владиславу Кочергину придется встретиться с белорусами, если и Ракув, и БАТЭ пройдут в следующий раунд. На пути Игоря Пластуна оказался Галатасарай, который закупается звездами. А Максим Коваль с Шерифом в случае успеха выйдет на победителя пары Слован – Зриньски.

Первые поединки 3-го раунда квалификации состоятся 8-9 августа, а ответные – 15 августа. Победители пробьются в плей-офф отбора Лиги чемпионов и гарантируют себе групповой раунд Лиги Европы. Проигравшие опустятся в квалификацию ЛЕ.