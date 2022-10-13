Ліга Європи 2022/23, 4-й тур

Група А

Буде-Глімт – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

Група С

Бетіс – Рома 1:1

Голи: Каналес, 34 – Белотті, 53

Група D

Уніон Сент-Жилуаз – Брага 3:3

Голи: Боніфаце, 20, 62, Ванзейр, 49 – Вітінія, 15, 36, 41

Група F

Фейєнорд – Мітьюлланд 2:2

Голи: Тімбер, 32, Ханко, 48 – Мартінес, 16, Святченко, 58

Група G

Карабах – Олімпіакос 0:0

Нант – Фрайбург 0:4

Голи: Кублер, 25, Грегоріч, 71, Шаде, 82, Чонг Ву Йонг, 87

Арсенал перервав переможну домашню серію чемпіона Норвегії у єврокубках: до цього матчу Буде-Глімт виграв 14 останніх домашніх ігор поспіль. У цих зустрічах норвежці забили 42 м'ячі і пропустили лишень п'ять. Штучне поле і сувора погода грали норвежцям на руку, але команді Мікеля Артети вдалося впоратися з цими чинниками. Гол Сака в середині першого тайму виявився переможним для "канонірів".

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Завдяки цій перемозі Арсенал зробив суттєву заявку на вихід до плей-офф Ліги Європи з першого місця. Але зараз лондонці поки що нічого ще не гарантували – теоретично той же Буде-Глімт ще може їх обійти.

Жозе Моурінью розкритикував Рому за підхід у двох останніх матчах і попросив у "сенаторів" роздягальні демонстрації лідерських якостей. Преса писала, що до так званого "сенату" Роми входять Пеллегріні, Абрахам, Манчіні та Крістанте. Спінаццоли в цьому списку не було, і саме лівий латераль римлян припустився грубої помилки, яка призвела до гола Бетіса в першому таймі. Леонардо зробив надто сильний поперечний пас на Матіча на своїй половині поля і подарував м'яч супернику. Каналес пробив із дальньої дистанції, і за допомогою рикошету пробив Патрісіу.

Моурінью здивував заміною у перерві: португалець зняв з гри Матіча і випустив на поле Камара, придбанням якого, згідно з тією ж пресою, був явно незадоволений. І саме Камара асистував на початку другого тайму на Белотті, коли нападник зрівнював рахунок.

Рома зіграла у Севільї в нічию, і цей результат без Дібали та Дзаньйоло – вже серйозне досягнення. Але перше місце в групі від римлян все так само далеко, команда Моурінью боротиметься за другий рядок разом із Лудогорцем.

У Бельгії нападник Браги Вітінья зробив класичний хет-трик протягом 26 хвилин: усі свої м'ячі португальський форвард забив з гри та протягом одного тайму. Більше того, Вітінья забив правою ногою, головою та лівою ногою. Він став четвертим гравцем Браги, який оформив хет-трик у єврокубках. Трьома попередніми були Чіко Гордо, Мейонг та Ліма.

На жаль для Вітіньї, Уніон не став миритися з такою результативністю португальця, і в його складі знайшовся бомбардир – Боніфаце. 21-річний нігерієць, який прийшов з Буде-Глімт, оформив дубль, допоміг своїй команді завоювати одне очко та зберегти перше місце у квартеті D.

У групі F перед четвертим туром склалася унікальна ситуація: усі чотири команди квартету набрали по чотири очки. Оскільки у цій групі є яскраво виражений фаворит – Лаціо, за другу путівку до плей-офф йшла справжня заруба. Фейєнорд і Мітьюлланд прагнули до перемоги в роттердамській зустрічі, та у підсумку задовольнилися нічиєю.

Фрайбург вирішив не відкладати завдання з виходу з групи G з першого місця, і здобув четверту перемогу поспіль – знову постраждав чинний володар Кубка Франції Нант. Єдиний гол у середині першого тайму забив Лукас Кублер, який у нинішньому сезоні отримує ігрову практику лише у кубкових турнірах. Пізніше до нього долучилися три інші автори м'ячів, Грегоріч, Шаде та Чонг Ву Йонг.

В Азербайджані Карабах та Олімпіакос розіграли нічию, яка зіграла на руку команді Курбана Курбанова. Карабах набрав 7 очок та відірвався від найближчого переслідувача на чотири пункти. У греків ще залишаються шанси поборотися за третє місце, яке дозволить команді потрапити до Ліги конференцій.

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