Ліга Європи, другий кваліфікаційний раунд

Прогрес – Віллем ІІ – 0:5

Голи: Павлідіс, 20, 34, Саглам, 28, Наннелі, 46, Трезор, 65

Хаммарбю – Лех – 0:3

Голи: Тіба, 55, Камінські, 89, Марчвінскі, 90+3

Вилучення: Андерсен, 63

Б-36 Торсгавн – Нью Сейнтс – 1:2

Голи: Пшибильскі, 47, Радосавлєвіч 120+2 – Сміт, 81, Ебб, 112

Аріс – Колос: Костишин оцінив першого суперника ковалівців у Лізі Європі

Нідерландський Віллем ІІ завітав у гості до Прогреса. Люксембурзький клуб не знайшов жодних аргументів проти представника Ередивізі, та був змушений 5 разів діставати м'яч з сітки воріт.

Хаммарбю та Лех акуратно розпочали зустріч і не надто ризикували біля воріт один одного. Після перерви поляки повністю заволоділи ініціативою і відвантажили супернику три м'ячі без відповіді. Український захисник Леха Володимир Костевич провів весь поєдинок на лаві запасних.

Торсгавн та валлійський Нью Сейнтс влаштували справжній екшн. За основний час команди обмінялись голами. В овертаймі гравці Нью Сейнтса вийшли вперед, але футболісти з Фарерських островів створили диво і зрівняли рахунок за кілька секунд до фінального свистка. Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, де сильнішими виявились представники Б-36 Торсгавна.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи