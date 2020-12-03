У четвер, 3 грудня, пройшли поєдинки 5 туру Ліги Європи 2020/21. Звіт про матчі в групах А, B та C читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга Європи, 5 тур

Група А

Рома – Янг Бойз – 3:1

Голи: Майораль, 44, Калафйорі, 59, Джеко, 81 – Нсаме, 34

Вилучення: Камара, 82

ЧФР Клуж – ЦСКА Софія – 0:0

Вилучення: Кіпчу, 84

Група B

Арсенал – Рапід Відень – 4:1

Голи: Ляказетт, 10, Марі, 17, Нкетія, 44, Сміт-Роу, 66 – Кітагава, 47

Мольде – Дандолк – 3:1

Голи: Ейкрем, 30, Омоїджуанфо, 40, Еллінгсен, 67 – Флорес, 90+5

Група C

Славія – Хапоель Беєр-Шева – 3:0

Голи: Сіма, 31, 85, Станчу, 36

Ніцца – Байєр – 2:3

Голи: Камара, 26, Ндойє, 47 – Діабі, 22, Драговіч, 32, Баумгартлінгер, 51

У Римі зустрічалися лідери групи А – Рома та Янг Бойз. Підопічні Фонсеки мали колосальну перевагу, але одна з рідкісних контратак швейцарців завершилася голом. Римляни відігралися ще до перерви завдяки влучному удару Майораля. У другому таймі шедевр Калафйорі і гол Джеко принесли Ромі перемогу та перше місце групи. Янг Бойз і Клуж, який втратив очки з ЦСКА, визначать володаря другого місця.

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Арсенал, який вже оформив вихід з групи B, приймав віденський Рапід. Ще до перерви "каноніри" зняли всі питання про переможця, забивши 3 голи. Відзначимо гол Ляказетта, який гарматним удармо ледь не порвав сітку. Одразу по перерві Рапід скоротив відставання, буквально розстрілявши ворота Арсенала лише з третьої спроби – захисники демонстрували дива самовідданості, але м'яч все ж влетів у сітку. Арсенал урок засвоїв і забив ще двічі. У команди Артети 15 очок та жодної втрати.

В іншому матчі Мольде обіграв Дандолк та в останньому турі поїде в гості до Рапіда. Австрійці відстають від норвежців на 3 очки та повинні перемагати з різницею в 2 голи, щоб посісти друге місце.

У квартеті C Славія і Байєр могли гарантувати собі плей-офф, якщо набирали хоча б 1 пункт у поєдинках проти Хапоеля та Ніцци відповідно. Обидва лідери групи перевиконали план, здобувши перемоги. Один із голів за Байєр забив екс-динамівець Драговіч. В наступному турі Славія і Байєр визначать переможця групи.

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