В четверг, 3 декабря, прошли поединки 5 тура Лиги Европы 2020/21. Отчет о матчах в группах G, H и I читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 5 тур

Группа G

АЕК Афины – Брага – 2:4

Голы: Оливейра, 31, Василантопулос, 89 – Тормена, 7, Эсгаю, 9, Орта, 45, Галену, 83

Группа H

Лилль – Спарта – 2:1

Голы: Йилмаз, 80, 84 – Крейчи, 71

Удаление: Челустка, 64 (Спарта)

Милан – Селтик – 4:2

Голы: Чалханоглу, 24, Кастильехо, 26, Хауге, 50, Диас, 82 – Рогич, 7, Эдуар, 14

Группа I

Сивасспор – Вильярреал – 0:1

Гол: Чуквуэзе, 75

Карабах – Маккаби Тель-Авив – 1:1

Голы: Ромеро, 37 – Коэн, 22 (пен)

В группе G греческий АЕК устраивала только победа над Брагой – любой другой результат означал вылет Чигринского, Шахова и Ко из Лиги Европы. Украинцы участия в матче не принимали (Шахов отбывал дисквалификацию, а Чигринский травмирован).

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Португальцы шокировали АЕК двумя голами еще до 10-й минуты – Тормена замкнул подачу с углового, а Эсгаю буквально занес мяч в ворота после прострела с фланга. Греки ответили еще в первом тайме усилиями Оливейры, который перехватил мяч после неудачного паса на голкипера и поразил пустые ворота. Впрочем, еще до перерыва в ворота афинян влетел третий гол. Во втором тайме команды обменялись голами. 2:4 – Брага досрочно вышла в плей-офф, обеспечив себе минимум 2 место. АЕК и Заря завершат выступления в Лиге Европы после 6 тура.

Довольно запутанной была ситуация перед 5-м туром в группе H. Лилль, Милан и пражская Спарта претендовали на выход в 1/16, а вот Селтик сохранял лишь призрачные шансы. Впрочем, это не смутило команду Нила Леннона, которая уже в дебюте дважды поразила ворота Доннаруммы после неудачной игры "россонери" в защите. Милан не поплыл, сократил отставание в счете – Чалханоглу блестяще исполнил штрафной удар. Сразу же Кастильехо забил второй гол Милана и восстановил паритет. В дебюте второго тайма Хауге после роскошного сольного прохода поразил дальний угол и вывел команду Пиоли вперед. На последних минутах точку в матче поставил Браим Диас. 4:2 – Милан эффектным камбэком оформил выход из группы. Как и Лилль, который в волевом стиле одолел Спарту, играя в большинстве. Спарта и Селтик потеряли шансы на плей-офф.

В квартете I аутсайдер Карабах принимал Маккаби Тель-Авив, а Сивасспор встречался с Вильярреалом. Испанцы минимально выиграли и обеспечили себе первое место. Маккаби расписал мировую с Карабахом и перед последним туром опережает Сивасспор на 2 пункта. Именно эти две команды сыграют в следующем туре в Израиле.